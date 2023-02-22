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被控與王建民有婚外情！女辣醫神隱未看診　她出面回應一句話

記者劉人豪／台南報導

擔任世界棒球經典賽（WBC）台灣隊投手教練的前美職大聯盟球星王建民，遭醫師王文哲指控，與他同為醫師的妻子蕭嘉蓉有婚外情，提告求償1000萬元，台南地院審理後，認為兩人交往並未逾越一般人正常交往判蕭男敗訴。相關報導在今(22日)刊出後引起熱議，對於這起風波，蕭嘉蓉表示「一切交由法院，結果也已經出來了」。

▲▼ 醫師蕭嘉蓉被控外遇王建民。（圖／翻攝自蕭嘉蓉臉書）

▲ 醫師蕭嘉蓉被控外遇王建民。（圖／翻攝自蕭嘉蓉臉書）

▲▼所方人員轉達蕭嘉蓉的說法。（圖／民眾提供）

▲所方人員指出，蕭嘉蓉今天不舒服沒有來看診。（圖／民眾提供）

▲▼所方人員轉達蕭嘉蓉的說法。（圖／民眾提供）

相關報導刊出後，診所人員表示，蕭嘉蓉今(22日)身體不舒服，沒有到診所看診，並轉達蕭嘉蓉的說法指出，對於引起風波的這件事，「一切交由法院，結果也已經出來了」。至於王建民是否有來過，該名員工表示因為負責工作範圍不同，所以真的不清楚，也不知道是否有其他球星來過。

現場看診的民眾表示，蕭嘉蓉平時看診很親切、很有耐心，人也相當漂亮；另一名民眾說，對她私人的生活沒有興趣，單純只是來看診，平時蕭嘉蓉也對病況說明相當詳細。

▲▼看診民眾對蕭嘉蓉的說法。（圖／民眾提供）

▲看診民眾說蕭嘉蓉平時看診很親切、很有耐心。（圖／民眾提供）

台南地院判決資料指出，王男發現蕭女與王建民，於2014年12月18日至2015年11月16日使用通訊軟體之通訊內容，始知悉其2人於該期間有互訴愛意之情詞，並曾多次相約至台南市漁光島、高雄等地出遊，或互贈禮物。認為已超出正常社交範圍之互動，造成他精神上的痛苦，提告求償1000萬元。

蕭女辯稱她與王建民基於醫病、球迷與球員及朋友間之正常往來，並未逾越一般社交範圍，蕭女認為，是王男因為發生婚外情，經她另案訴請賠償，為求反擊才提起本件訴訟，且所提出證物已超過民法第197條第1項規定的2年時效。

▲▼ 醫師蕭嘉蓉被控外遇王建民。（圖／翻攝自王建民、蕭嘉蓉臉書）

▲前美職大聯盟球星王建民，遭人提告與台南知名醫美醫師蕭嘉蓉有婚外情，蕭夫求償1000萬元，台南地院審理後以查無實證及已逾民法規定時效，判告訴駁回。（圖／翻攝王建民、蕭嘉蓉臉書）

王建民則辯稱，與蕭女之通訊對話，純屬朋友間之閒聊或打諢，毫無傾訴愛念之意，其返國期間與蕭女見面均為醫療目的，趁就診空檔短暫外出，亦無曖昧舉止，並未逾越正常社交範圍。

法官認為，王男取得的通訊資料，已超過侵權行為請求權之2年時效。另一方面，蕭女與王建民雖有通訊往來，但尚無從認定其2人間有何男女情愫，或親密交往舉止，並沒有逾越一般社交行為之範圍，應此判王男敗訴。

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