前女友有新歡　少年撂球棒隊爆打情敵！基隆警緝捕10人到案

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵火車站20日0時許發生一起聚眾鬥毆事件，基隆市警察局第三分局接獲通報後，積極派員進行查處。此次事件為感情糾紛所致，李姓少年、陳姓少年是一名女子的現任與前任男友，陳心生不滿，率眾以安全帽、棍棒圍毆李。警方於22日下午將涉案10名犯嫌全數查緝到案，並在車內起獲鋁棒等犯罪工具，全案依觸犯《刑法》傷害及妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

▲前女友有新歡，少年組「棒球隊」圍毆現任男友。（圖／翻攝自《社會事新聞影音》、記者郭世賢翻攝）

據了解，20日0時10分左右，陳男率眾前往基隆市東新街七堵火車站後站門口去圍堵李男，因感情糾紛進行談判，陳男（15歲）是一名女子的前男友，李男（15歲）為該女現任男友，陳男醋意大發率眾毆打李男。根據《社會事新聞影音》影像，從畫面中可以看到，陳男一見到李男態度極為不爽，不停大聲吆喝後，先推倒李男的機車，後來其他人手持安全帽、鋁球棒等器具圍毆李男，還傳出陣陣響亮的敲擊聲，行徑非常囂張。更離譜的是，還有另2名少年拿手機在錄影。

基隆警第三分局七堵派出所獲報後，即與基隆市警局刑大、少年隊組成專案小組兵分多路，立即擴大調閱路口監視器畫面，進行調查並全面查緝，於22日下午將涉案10名犯嫌全數查緝到案，並在車內起獲鋁棒等犯罪工具，全案依觸犯《刑法》傷害及妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

▲警方在車內起獲犯罪使用的鋁球棒。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警第三分局長楊宗昆強調，針對挑釁警察公權力的不法分子，警方一定強力執法，不容許宵小橫行街頭聚眾施暴挑戰警方公權力，以展現警察「維護治安、打擊犯罪的決心」。