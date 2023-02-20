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女友從事保險業！年薪400萬男友喊：她沒離職，我不會娶

▲因應疫情，金管會宣佈，保險業親晤親簽可採線上。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年薪400萬男無法接受女友做保險員。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一名年薪400萬的男子表示，女友從事保險業，時常沒有業績每個月只領1萬元左右，且公司時常辦活動到處玩樂、拜這拜那的，也看不慣她主管畫大餅，洗完人脈後就不管了，讓他生氣直呼「女友沒離職的話，是不會娶的」。

原PO在Dcard以「很討厭女朋友現在的工作」為題發文，表示女友從事保險業，常沒有業績而向親友下手，上月甚至只領1萬左右。工作內容「時不時就辦區上活動、到處玩樂、拜這個拜那個的」，讓他看不懂到底在幹嘛。

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原PO認為，女友的主管每天畫大餅，什麼年薪百萬、買房買車、財富自由，說穿了就是找免洗業務，洗完你身邊的人脈後就不管你了，然後再找下一個倒霉鬼，直呼「跟老鼠會有什麼不同？」

他提及「我年薪差不多400萬，有車也有房」，卻不知「到底要怎麼跟她溝通請她離開保險業？」並表示女友目前一直找自己討論終身大事，但他認為「說白了她沒離開保險業，我不會娶。」

貼文一出網友紛紛留言，「建議與女朋友聊聊」、「保險業務就是那種讀書讀出來一點專業都沒有，被人家騙說，口才很好很適合，然後就去做的啊」、「整天辦活動，拜東拜西真的超好笑，好寫實。Ig就是一堆語錄，什麼努力怎樣怎樣什麼鬼的」、「請她到你公司幫忙可行嗎」、「等到她有經濟壓力的時候她就會想清楚了，勸她真的是趕快離開 因為想要爬到頂 根本只有1%而已 」。

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