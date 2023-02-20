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共食一碗麵驚見「超噁1習慣」！她崩潰拒吃：另一半也不行

一名女網友發文表示，她無法接受和別人共食時，對方把麵條都咬斷後又吐回碗，即使是親密對象也一樣，會讓她覺得很噁心。（示意圖／pixabay）

▲女網友覺得和別人共食一碗麵很噁心。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友發文表示，她無法接受和別人共食時，對方把麵條都咬斷後又吐回碗，即使是親密對象也一樣，會讓她覺得很噁心。貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「你這叫吃剩的」，同時也給出建議。

原PO在Dcard發文，表示自己小的時候，媽媽要她和弟弟共同吃一碗麵，因為弟弟年紀比較小，因此讓他先吃，「結果輪到我，發現裡面全部麵條都是咬過，而且還黏在碗壁上。當然，我最後死也不吃那碗麵。」

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原PO表示，她覺得這樣的行為很噁心，「不理解為何明明吃不了那麼大口，硬要挖那麼大坨再咬斷、吐回碗裡，最無法接受是吐完之後還問我要不要吃看看」，即使是對象、伴侶也一樣，若是要分食，看到對方把咬斷的麵條再吐回碗裡，她都會覺得很噁心不想再碰，因此發文詢問大家是否也有同感。

（圖／翻攝Dcard）

▲原PO認為，吃不了這麼大口，就不該挖很大坨，之後咬斷吐回碗裡。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛表示「你這叫吃剩的，分食哪有吃了才分的」、「覺得噁心是對的，良好的衛生習慣要從小培養」、「拿兩個碗分裝就好，為什麼一定要等一個吃完再換另外一個」、「分食可以但斷麵不行，除此以外，吃麵包的時候也不喜歡留下太明顯的齒痕」、「我也是！！！終於有人跟我一樣，我吃麵也是喜歡一次吸完，把麵咬斷放回碗裡讓我覺得整碗都是口水」。

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