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口罩解封卻堅決不脫！妹子「16字原因」太真實　兩派戰翻了

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲很多人仍選擇繼續戴口罩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

室內口罩令今（20日）起解除，除醫療照護、公共運輸2類8場所仍要戴口罩外，其餘可由民眾自行決定。對此，就有網友不禁好奇拋問，現在室內可以不戴口罩了，大家會跟著「解放」嗎？貼文曝光後，就有女網友給出「16字」原因表明會繼續戴，而該留言也吸引超過2000人按讚。

女網友在Dcard上發文表示，從今天開始，室內可以不用戴口罩，大家會不會跟著「解放」？她回想起當初剛進公司，還是戴著口罩面試，同事幾乎沒看過幾次她的真面目，現在要拿掉口罩，便讓她感到緊張，好像有點容貌焦慮。

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貼文曝光後，就有女網友直呼自己會繼續戴著口罩，因為「我對我的長相還有免疫系統都沒自信！」該則留言吸引超過2000人按讚，超過原貼文的按讚數，顯然引發不少人共鳴，或認同這樣的說法。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲留言狂吸網友按讚。（圖／翻攝自Dcard）

也有其他網友分享，「我還是會繼續戴耶，因為我自己很容易過敏」、「戴著，走在路上遇到認識的人可以裝作沒看到，或是對方沒那麼容易看到我」、「不得不說，還是蠻感謝口罩令的，讓我在二階面試的時候遮擋我因緊張而近乎僵硬的下半張臉」、「我還是會戴欸，說實話疫情前我就有容貌焦慮了，不化妝的時候都會想戴口罩出門，就算化妝了也還是想戴上口罩」、「天生臭臉族自從戴口罩變得很輕鬆，至少不用再維持職業假笑了」。

另也有些網友表示，「當然不戴！拒絕當口罩奴隸」、「能不戴就不戴啊～有夠悶」、「我反而不要戴口罩比較好看，終於可以解脫了」、「不戴啊！早就不爽戴了，要戴的人就繼續戴，反正我不戴，我不干涉他們、他們也別干涉我」、「早就沒在戴了，超期待室內解禁，終於可以好好化妝了」。

針對容貌焦慮，精神科醫師楊聰財表示，臨床中有5%至10%人會因為解封口罩，有一點焦慮症狀，包含容貌焦慮和疫情恐懼。以容貌焦慮來說，他透露國中生和女生較容易發生，國中生主要是因這時期第二性徵出現，臉上容易長痘痘，先前戴口罩可以遮起來，現在突然不用戴了，就會擔心缺點被看到，進而沒自信、焦慮不安。

▲▼2/9須全程戴口罩場合。（圖／指揮中心提供）

▲醫療照護、公共運輸2類8場所仍要戴口罩。（圖／指揮中心提供）

值得注意的是，今起室內口罩令解除，但以下場所還是要全程戴口罩：

（一）醫療機構：包含醫院、診所及其他醫療機構。

（二）醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所或護理之家。

（三）老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。

（四）長期照顧服務機構：住宿式長照機構及團體家屋。
（五）榮譽國民之家。

（六）兒童及少年服務機構：安置教養機構。

（七）身心障礙福利機構：住宿式。

（八）公共運輸及特定運具：鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以上包含運具及場站）、救護車及復康巴士。

指揮中心表示，若有「發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時」，也都建議戴口罩。另外，校園口罩延至3月6日起放寬，室內空間原則「自主戴口罩」，但在校車、保健中心等空間仍要戴好。

相關報導：今起室內口罩令解除！QA一次看　電影院、演唱會「4情況仍建議戴」

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