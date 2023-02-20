控陳宗彥爆料案恐為「政治報復」　賴清德子弟兵：檢調應查洩密罪

▲行政院前發言人陳宗彥。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前行政院發言人陳宗彥17日被爆料11年前接受性招待，火速辭官。然而，該案爆料者將資料寄給在野黨，其手法引來關注，與陳宗彥同為民進黨主席賴清德子弟兵的立委郭國文表示，這是明顯的政治操作，而且還可能是政治報復的動機，呼籲檢調成立專案小組調查洩密罪刑。

對於性醜聞，陳宗彥立即開記者會痛斥這是未經查證的報導，是對他人格的抹滅，但當晚以新內閣甫成立，不該因個人所涉過去事件而受到影響，因此向行政院長陳建仁提出辭呈。而陳建仁也隨即指派政務委員羅秉成回鍋暫代發言人一職。

郭國文說，這次陳宗彥事件，可以看到資料是違法外流，其中可能接觸資料的推論是司法人員、律師和法院公務員。在大家探討這個爆料案是否屬於吹哨者行為，爆料手法也值得關注，被點名的檢察官林仲斌、律師鄭深元都沒有承認自己涉案，但從資料外洩的結果來看，總有人違法，如果是政府人員洩密，根據《刑法》第132條將面臨3年以下有期徒刑；若是律師洩漏，則根據第316條面臨1年以下有期徒刑。

郭國文指出，外洩資料面臨刑事責任，是法律規範的不當行為，結果竟然有民眾黨、國民黨民代拿著違法資料大做文章，為了政治操作如此不擇手段還自命清高，也是讓人開了眼界，但資料外流如覆水難收，此案源頭是一個被法律視為不當的行為，持續操作就是視法為無物，因此不應該讓這件事持續延燒。

郭國文喊話，此案面臨洩密的罪刑，檢調應立即成立專案小組調查，並限期公告結果，讓洩密的人得到處分，也釐清協助公開者是否有違反妨害秘密罪。