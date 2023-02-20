　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳宗彥風波疑檢方或法院洩密？　賴清德子弟兵籲調查「限期公告」

▲▼民進黨立委郭國文、鍾佳濱共同舉辦「獨董修法延宕半年 過渡期讓泰山、中福陷入亂象」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委郭國文呼籲調查洩密。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南地檢署9年前偵辦一起妨害風化案，意外監聽到時任台南市政府新聞及國際關係處長的陳宗彥疑似接受色情業者招待，檢察官立刻簽分偵辦，未料近日該簽呈竟然外流。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰20日稱，該案在馬政府時期簽結，請問民進黨當時如何影響檢察系統？民進黨主席賴清德子弟兵、立委郭國文亦指，此次洩密可能有政治報復的動機，請檢調立即成立專案小組調查，並限期公告結果，讓洩密的人得到處分。

郭國文今天發文呼籲，這次陳宗彥事件，可以看到資料是違法外流，其中可能接觸資料的推論是司法人員、律師和法院公務員，爆料者將資料寄給3個在野黨， 很明顯的劍指執政黨，不只是明顯的政治操作，更可能是政治報復的動機。

郭國文分析，外界點名的林仲斌檢察官、鄭深元律師都沒有承認自己涉案，但從資料外洩的結果來看，總有人違法，如果是政府人員洩密，根據《刑法》第132條將面臨3年以下有期徒刑；若是律師洩漏，則根據第316條面臨1年以下有期徒刑。

郭國文指出，既然外洩資料面臨刑事責任，是法律規範的不當行為，結果竟然有民眾黨、國民黨民代拿著違法資料大做文章，為了政治操作如此不擇手段還自命清高，也是讓人開了眼界，資料外流如覆水難收，但此案源頭是一個被法律視為不當的行為，持續操作不就是視法為無物？因此，他認為不應該讓這件事持續延燒，請檢調立即成立專案小組調查，並限期公告結果，讓洩密的人得到處分，也釐清協助公開者是否有違反妨害秘密罪。

至於國民黨團今天上午舉行記者會批評，陳宗彥事件是民進黨派系大亂鬥的結果，洪申翰上午在黨團記者會表示，該案的調查時間2013年是馬英九執政期間，當時的檢察總長是曾涉犯洩密、非法監聽的黃世銘，很多人質疑是不是民進黨讓這個案子簽結，不過，在前總統馬英九執政下，請問民進黨要如何影響檢察系統？目前看起來，該案是因無積極事證所以簽結，司法問題不需要思考太多政治鬥爭。

▲▼立法院民進黨團 輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團輿情記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成
Toyz開直播「激戰兇版李毓芬」！　大尺度調教畫面曝光
LIVE／T1史上最大鬥毆衝突揭密　隋棠前住戶曝光！竟是蔡依
現場慘況曝！國三7車連環撞「2傷1命危」　駕駛嚇壞：後面都沒
T1鬥毆衝突「前23秒」就埋導火線！　球迷點名1人：輸不起
威力彩頭獎飆7億！2生肖財運旺　掌握黃金時段出手
多次打裁判、球員！　台啤助教黑歷史曝光
在說誰？　T1大亂鬥後他突發文：垃圾就該待在垃圾桶裡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

續辦雙城論壇？蔣萬安指示林奕華負責　認同兩市交流「有不錯貢獻」

陳宗彥性招待案掀綠營內鬥？　藍黨團要法務部查處檢調有無吃案

時力收到陳宗彥案監聽譯文　邱顯智揭附「這紙條」

民進黨內鬥才扯陳宗彥案？　徐巧芯列爆料文件5關鍵

陳建仁證實北北基桃交通月票將拍板　普發6千籲朝野支持

民進黨團：國民黨、共產黨「互通款曲」　不顧國家利益

上海團訪北市府！蔣萬安接待30分鐘提前離席　李驍東讚蔣：非常好

民進黨揭林明溱「10惡」　買豪宅炫富、藐視議會、看診插隊入列

派團訪陸是朱立倫選總統起手式？　夏立言掛保證：絕無談到選舉

日學者稱國民黨淪統戰工具　夏立言斥：我們是台灣民眾的工具！

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

續辦雙城論壇？蔣萬安指示林奕華負責　認同兩市交流「有不錯貢獻」

陳宗彥性招待案掀綠營內鬥？　藍黨團要法務部查處檢調有無吃案

時力收到陳宗彥案監聽譯文　邱顯智揭附「這紙條」

民進黨內鬥才扯陳宗彥案？　徐巧芯列爆料文件5關鍵

陳建仁證實北北基桃交通月票將拍板　普發6千籲朝野支持

民進黨團：國民黨、共產黨「互通款曲」　不顧國家利益

上海團訪北市府！蔣萬安接待30分鐘提前離席　李驍東讚蔣：非常好

民進黨揭林明溱「10惡」　買豪宅炫富、藐視議會、看診插隊入列

派團訪陸是朱立倫選總統起手式？　夏立言掛保證：絕無談到選舉

日學者稱國民黨淪統戰工具　夏立言斥：我們是台灣民眾的工具！

通膨警報投資布局　法人建議TIPS基金撐保護傘

等了4年！北市動物園「再迎小爪水獺四胞胎」　神隊友超給力

他出手打臉宋逸民！「每月提醒教友交錢」PPT曝光　陳維齡還講到哭了

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

續辦雙城論壇？蔣萬安指示林奕華負責　認同兩市交流「有不錯貢獻」

杭州亞運挑戰選手選拔賽報名啟動！「LOL、傳說對決」代表隊安排方式公開

主播前夫「億級條通店面」不保　入手價打7折法拍

AI新時代》中文服務待改善　台灣須自主開發ChatGPT

陳宗彥性招待案掀綠營內鬥？　藍黨團要法務部查處檢調有無吃案

24歲百萬AV女優「疑不堪惡評」輕生亡！　母慟證實：黑暗籠罩她

政治熱門新聞

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

政院23日拍板「北北基桃1200元月票」　中南部推千元以下月票

傳國民黨初選大局條款　徐弘庭這樣說

《美麗島民調》出爐！2024總統三腳督各種組合　賴清德都勝出

蘇貞昌表態「挺賴清德當下一任總統」：不讓台灣變下個香港

賴清德3槍「自斷手臂」　政壇潔癖如何拆彈？

費鴻泰、徐巧芯初選誰勝出？　他揭國民黨內最新民調

被問「大局條款」卡徐巧芯？　費鴻泰爆氣：我是當事人嗎

鄭文燦巡視賣場稱「不缺蛋」　鍾沛君貼「這景象」狠打臉

陳宗彥案惹議　她揭民進黨「這事」致官場敗壞更醜陋

立院本周選召委　「關鍵少數」沙盤推演一次看

「幾歲接觸色情片？」田慎節喊做1事網力挺

露面談國民黨「大局條款」　徐巧芯哽咽：有傳訊息給朱立倫

立委鄭麗文挨告！因「這件事」將赴警局應訊

更多熱門

相關新聞

徐巧芯嘆「被家暴」　綠委：多宣導113

徐巧芯嘆「被家暴」　綠委：多宣導113

藍營區域立委廝殺激烈，外傳國民黨中央將在立委選舉辦法中納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員者轉戰立委，台北市議員徐巧芯對此以「等於在外打拚的人回到家直接被家暴」形容心情，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬20日說，國民黨應該多關心黨內同志；立委劉世芳也說，「我想有跑這個衛福部的人都知道，我們的家暴專線是113，請幫我們多宣導一下」。

陳宗彥召妓醜聞扯出派系內鬥　陳建仁：尊重司法

陳宗彥召妓醜聞扯出派系內鬥　陳建仁：尊重司法

陳宗彥爆性醜聞傷形象？　綠：支持檢方重啟調查

陳宗彥爆性醜聞傷形象？　綠：支持檢方重啟調查

控陳宗彥爆料案恐為「政治報復」　賴清德子弟兵：檢調應查洩密罪

控陳宗彥爆料案恐為「政治報復」　賴清德子弟兵：檢調應查洩密罪

陳宗彥案檢方涉洩密、黨內鬥爭？　陳建仁：盼早日釐清真相

陳宗彥案檢方涉洩密、黨內鬥爭？　陳建仁：盼早日釐清真相

關鍵字：

陳宗彥民進黨鄭運鵬郭國文

讀者迴響

熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

衝突當下卻沒衝　哈孝遠：我痛風

即／國三北上香山段7車連環撞！2人受困　全線封閉中

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

T1鬥毆　蔣淯安：我不是會傷人的球員

T1爆大衝突　英熊、雲豹11人奪權出場

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

更多

最夯影音

更多
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面