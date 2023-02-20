陳宗彥風波疑檢方或法院洩密？　賴清德子弟兵籲調查「限期公告」

▲民進黨立委郭國文呼籲調查洩密。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南地檢署9年前偵辦一起妨害風化案，意外監聽到時任台南市政府新聞及國際關係處長的陳宗彥疑似接受色情業者招待，檢察官立刻簽分偵辦，未料近日該簽呈竟然外流。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰20日稱，該案在馬政府時期簽結，請問民進黨當時如何影響檢察系統？民進黨主席賴清德子弟兵、立委郭國文亦指，此次洩密可能有政治報復的動機，請檢調立即成立專案小組調查，並限期公告結果，讓洩密的人得到處分。

郭國文今天發文呼籲，這次陳宗彥事件，可以看到資料是違法外流，其中可能接觸資料的推論是司法人員、律師和法院公務員，爆料者將資料寄給3個在野黨， 很明顯的劍指執政黨，不只是明顯的政治操作，更可能是政治報復的動機。

郭國文分析，外界點名的林仲斌檢察官、鄭深元律師都沒有承認自己涉案，但從資料外洩的結果來看，總有人違法，如果是政府人員洩密，根據《刑法》第132條將面臨3年以下有期徒刑；若是律師洩漏，則根據第316條面臨1年以下有期徒刑。

郭國文指出，既然外洩資料面臨刑事責任，是法律規範的不當行為，結果竟然有民眾黨、國民黨民代拿著違法資料大做文章，為了政治操作如此不擇手段還自命清高，也是讓人開了眼界，資料外流如覆水難收，但此案源頭是一個被法律視為不當的行為，持續操作不就是視法為無物？因此，他認為不應該讓這件事持續延燒，請檢調立即成立專案小組調查，並限期公告結果，讓洩密的人得到處分，也釐清協助公開者是否有違反妨害秘密罪。

至於國民黨團今天上午舉行記者會批評，陳宗彥事件是民進黨派系大亂鬥的結果，洪申翰上午在黨團記者會表示，該案的調查時間2013年是馬英九執政期間，當時的檢察總長是曾涉犯洩密、非法監聽的黃世銘，很多人質疑是不是民進黨讓這個案子簽結，不過，在前總統馬英九執政下，請問民進黨要如何影響檢察系統？目前看起來，該案是因無積極事證所以簽結，司法問題不需要思考太多政治鬥爭。

▲民進黨團輿情記者會。（圖／記者屠惠剛攝）