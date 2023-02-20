民進黨揭林明溱「10惡」　買豪宅炫富、藐視議會、看診插隊入列

▲民進黨今天上午舉行「林明溱10惡不赦」記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選下周將投票，民進黨20日舉行記者會批評國民黨候選人林明溱「10惡不赦」，羅列林明溱的10大爭議言行，包括買豪宅炫富、看診插隊、為兒卡位、歧視女性、賄選未道歉、藐視議會均入列。此外，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰亦指，林明溱父子就是「跳票父子黨」，諸多政見、聲明不選2023補選都跳票，現稱2024立委選舉的承諾沒有人相信。

民進黨今天上午舉行「林明溱10惡不赦」記者會。民進黨發言人黃彩玲抨擊，林明溱利用特權，只為延續在地方的政治家族及自身利益，完全不顧縣民權益，上個周末，林明溱說自己跟兒子「都不會出來選2024」，沒說還以為是舊影片AB段重複。她質疑，林明溱去年也講過不少次不選立委，結果最後自己「背信參選」，請問2022年就騙過一次，現在還要騙幾次？如果林明溱現在宣布退選，民進黨就相信他，不然都是空話。

黃彩玲彙整林明溱10大爭議與荒謬言行指，第一，林明溱用個人政治獻金，給兒子領新台幣8萬元高薪，金額已經高於其他縣府職員的2至3萬元；第二，用人民的選舉補助款買豪宅，難道接下來再當選立委，每票30元的選舉補助款，林明溱還要再買下一棟別墅給兒子嗎？第三，林明溱自稱「我選舉選兩次立委、兩次縣長，選舉補助款一票30元，總共1400萬，我撥760萬元給我們阿彬，這是都合法的！現代人嫉妒人富有、嫉妒人有錢、嫉妒人有能力，這是普遍人心的意象」。

黃彩玲指控，第四，林明溱藐視議會，當縣議員監督地方建設進度與成效、在質詢林明溱縣長時，林明溱爆粗口、拍桌飆三字經，不只藐視議會，更是教壞囝子大小；第五，歧視女性，曾說要把總統蔡英文「脫到光光光」，然後又說縣長許淑華可以靠「女性的溫柔」來爭取建設。

張志豪補充，第六，林明溱在面對縣內垃圾問題時嗆聲「竹山的垃圾自己處理」，態度傲慢；第七，利用特權看診插隊；第八，立委選舉因為兒子民調低，自己出來選替兒子卡位；第九，花大把鈔票選舉；第十，賄選被判刑。

另一方面，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天上午在立法院受訪時說，林明溱父子自稱不會參與2024立委選舉，但他的文宣上貼紙一撕開就是兒子的名字，這種說法是因為自身「家天下」造成選民反感，為了獲得「同情票」的作法而已。