陳宗彥爆性醜聞傷形象？　民進黨團：支持檢方重啟調查

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南地檢署9年前偵辦一起妨害風化案，意外監聽到時任台南市政府新聞及國際關係處長的陳宗彥疑似接受色情業者招待，檢察官立刻簽分偵辦，未料近日該簽呈竟然外流。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬20日受訪說，如果需要調查，民進黨團支持法律上的調查。

鄭運鵬今天上午在黨團記者會答覆媒體提問說，行政院前發言人陳宗彥上個禮拜已經辭職了，本案牽涉了明確的司法議題，如果需要調查，民進黨團支持法律上的調查，法務部也好，檢察官也好，民進黨團都支持。

媒體追問，是否擔憂此爭議傷及民進黨主席賴清德或閣揆陳建仁的形象？民進黨立委劉世芳回應，政務官本來就要為公共政策負責，陳建仁本周要來立法院備詢，不希望轉移焦點，陳宗彥自己主動請辭，處理非常明快。她說，個人的事情影響陳內閣「溫暖堅韌」的形象，不管是誠實也好，迅速處理也好，陳建仁的處理方式是正確的。

另對於有名嘴指控，陳宗彥案中一位酒店負責人「歐哥」連恆，查新聞可見他已轉戰光電產業，還有時任桃園市長鄭文燦跟他簽署MOU的新聞。鄭運鵬回應，他剛剛查了一下，每個人都有經商的權益，這家能源公司去年4月與台北市交通號誌不斷電系統合作，如果有任何違法的地方，大家可以去調查沒有問題，「我目前看起來，沒有任何法律上或權益上的質疑」。