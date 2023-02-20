台北男騙酒店妹「妳背後好多嬰靈」　衝摩鐵起乩「雙修」性侵

▲吳男稱琳琳「後面好幾個嬰靈」，必須「開心」雙修才能超渡...（示意圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市一名吳姓男子2021年1月上中山區酒店消費，一進門就稱酒店小姐「身後有好幾個嬰靈」，必須要超渡化解，將人騙到旅館「雙修」得逞。事後，女子向男友吐露此事，才驚覺事情不單純，憤而報警提告。法院審理後，近日依強制性交罪判刑3年6個月，全案仍可上訴。

根據判決書，吳男2021年1月點了琳琳（化名）的檯，一見到對方就問「你是不是拿過小孩？你後面有好幾個嬰靈！」琳琳一聽嚇壞，因為她確實墮胎過。吳男見狀立刻表示，他是乩童，神明附體後能跟嬰靈溝通，「可以請嬰靈放過你，但必須去汽車旅館雙修」。

吳男將人拐到新北市三重區某旅館，一進房間就開始在地上起駕，一直作勢嘔吐，像神明要上身，陰陽怪氣地叫琳琳跟嬰靈們道歉，然後立即到床上「雙修」，祈求嬰靈原諒。琳琳心裡害怕，躺到床上任由吳男擺布，最後被脫掉全身一絲不掛。

吳男一邊性侵琳琳，一邊對空氣講話，好似在充當和事佬，還要求琳琳跟著他複誦「我不是故意要把祢們拿掉」、「我會幫祢們超渡」等語。事後，琳琳跟男友提起此事，男友覺得她受騙，用LINE釣出吳男談判，見對方堅決不承認，還帶人打了對方一頓，全案因此曝光。

▲琳琳為求超渡嬰靈，躺在床上任由吳男擺布。（示意圖／達志影像）

吳男到案後否認性侵，強調雙方是以5000元進行性交易，更沒提過什麼嬰靈、乩身之說。

不過，法官調閱雙方後續LINE對話紀錄，發現吳男多次聲稱「我有看到小孩找我哭」、「我每天都在念佛」、「他們要功德」、「開住宿妳願意嗎」、「我們那個你會開心嗎？這很重要！我是說開心的做」，顯示有二度犯案打算，加上女方指證歷歷，前後供述無矛盾，因此不採信吳男說法，近日依強制性交罪判刑3年6月，仍可上訴。