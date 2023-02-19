慶生喝掛「3個月後肚子變大」　正妹引產驗DNA…撿屍男下場曝

▲台北妙齡女參加慶生趴喝掛，3個月後才驚覺自己被撿屍還懷孕了。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北妙齡女子小優（化名）前年參加慶生趴，結果喝醉了，被林姓男子帶到旅館休息，隔天醒來見自己衣著整齊，不疑有他就回家去了，3個月後她發現肚子越來越大，到醫院檢查赫然發現有了身孕，檢警獲報後，將小優人工流產取得的胚胎，與林男DNA比對吻合，林男只好坦承犯行，並同意賠償小優2百萬元。台北地院審理，認為林男至今一毛都沒賠，無法減刑，依犯乘機性交罪，處3年2月徒刑，全案還可上訴。

小優於前年11月5日晚間11時許，和朋友一同到KTV唱歌慶生，因而認識朋友介紹的林男。眾人歡唱喝酒，玩樂到隔日凌晨3時許，散會時小優已喝到泥醉，被林男叫計程車載到萬華區一處旅館投宿，並性侵得逞。

小優醒來後雖覺得奇怪，但因自己衣服穿得好好的，所以沒有多想，還請林男再送她回家。不料3個月後，小優驚覺自己居然懷孕了，她仔細回想，記憶中前一次和男友發生關係，已經是很久以前的事情了，懷疑是慶生趴那晚遭林男性侵害，隨即到醫院檢查，證實已經懷孕11周，小優只好到醫院進行引產手術，並報警處理。

林男到案後，原本矢口否認撿屍性侵，但胚胎檢體和他的DNA比對吻合，林男才坦承犯行，檢察官認定林男趁小優酒醉無法抗拒時性交得逞，依法提起公訴。

台北地院審理，法官認為林男為滿足一己私慾，趁小優酒醉時性侵，導致她懷孕引產，對她身心造成巨大傷害。審酌林男無前科，從事餐飲業而月收入約2萬2千元，犯後與小優達成調解，承諾會每月分期付款賠她2萬元，共賠償200萬元，但至今卻連第1個月的賠償金都沒給，無法給他緩刑或減刑，依犯乘機性交罪，處3年2月徒刑，全案還可上訴。