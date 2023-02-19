人妻直播主控粉絲「強塞1萬元」性侵！老公氣炸求償　法官揭超綠真相

▲女直播主控遭粉絲強塞1萬元後性侵，其丈夫得知後氣炸怒告求償20萬元。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者游宗樺／台北報導

新竹一名女直播主日前受到呂姓男粉絲熱烈追求，不但傳多則曖昧簡訊，提到「弟弟最喜歡姐姐了」，事情被女直播主的王姓丈夫發現後，王妻再加碼爆料當時在包廂硬塞1萬元給她，隨後遭到性侵，王男認為呂男侵害配偶權求償20萬元。法官審理時認定王妻自願收錢，且檢方對於性侵案已不起訴呂男，判呂男免賠。

王男向法官表示，發現呂男不斷傳送曖昧訊息，提到「找旅館」、「你都不怕我吃了你嗎」、「弟弟最喜歡姐姐了」、「姐姐抱抱」等語，還多次約他妻子見面。2022年3月時，2人相約去KTV歡唱，期間呂男竟在包廂內強塞1萬元，強壓自己妻子撫摸她胸部及下體，甚至還指姦她，造成她身心巨大傷害，認為呂男侵害其配偶權，求償20萬元。

而呂男在審理時坦承確實有與王妻去唱歌，並稱她為姐姐，同時喊冤說王妻曾傳訊稱只要給錢，就可以摸她的身體，因此付了1萬元後，就親吻她並撫摸她胸部、下體。

王妻則說，呂男硬塞1萬元給她，事後有想還給呂男，但卻無法交待還款過程，且還有同包廂的另一名目擊者證實，呂男不是用硬塞的方式交付金錢。法官審酌相關證詞後，認為王妻收受1萬元同意與呂男親吻、愛撫，並非出於感情交往的行為，難認侵害配偶權，因此一審判呂男免賠，全案可上訴。