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冬衣別收！一圖看未來一周「兩波低溫崩跌」　把握回暖2天

▲▼未來一周兩波降溫。（圖／氣象局）

▲未來一周兩波降溫。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今天(2/19)下午溫度崩跌，氣象局公布一圖看未來一周天氣，前半周周一、周二(2/20~2/21)將先冷一波，周五(2/24)後溫度又再降。

氣象局表示，冷空氣又來了，北台灣今下午過後可感受變涼，未來一周天氣 ，周一、二(2/20~2/21)先冷一波，周三(2/22)清晨前，北台灣偏冷，桃園以北、東半部有短暫雨，新竹以南多雲到晴，早晚也冷，周三白天起溫漸升，迎風面水氣也減少；周五(2/24)又有冷空氣南下，氣溫將再度下降。

氣象局說明，周一到周三清晨(2/20~2/22)北台灣冷，各沿海風強浪大，冷空氣強度可達冷氣團，周三(2/22)清晨前北台灣偏冷，其他地區早晚也冷；周三(2/22)白天到周四(2/23)回暖、有霧，清晨仍偏涼，白天漸回溫，東部、大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴​；周四(2/23)西半部霧和低雲易影響交通。

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周五(2/24)過後​又要冷一波，氣象局表示，周五到下周日(2/24~2/26)另一波冷空氣南下​，北台灣溫度再降，北部、東半部局部短暫雨，中南部多雲到晴，早晚也較涼，沿海風力將再度增強，冷空氣強度仍有不確定，請注意最新預報。

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