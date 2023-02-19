今「雨水」！午後變天吹11級強風　回到10℃時間曝

▲氣象局今晨發布「濃霧特報」。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（19日）是24節氣的「雨水」，午後變天防11級強陣風！氣象專家吳德榮提醒，今下午起冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨，周二晚、周三晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫降至10度左右。

中央氣象局今晨發布「濃霧特報」，今日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至台南、南投及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，新北能見度亦較低，請注意。

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氣象局也發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今下午起桃園至台南、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局說，今天上午各地仍為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，中午之後東北季風增強，迎風面的北部及東半部將轉為有局部短暫雨的天氣；溫度方面，西半部及宜蘭低溫14到17度，花東地區18、19度，白天高溫台南以北及宜花21到24度，其他地區約26到28度，高屏內陸局部可以來到29、30度，而下午起隨著東北季風增強，北台灣天氣將轉涼。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日下午起冷空氣南下，北、東雲量增多，轉有局部雨，氣溫下降；周一氣溫續降，北台轉冷，其他地區轉涼；周二晚、周三晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右，冷空氣強度明顯比上波弱，但仍有達大陸冷氣團標準的機率。

吳德榮分析，周一至周三大台北、東半部持續有局部短暫雨的機率，桃園以南多雲時晴；周三白天起白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升；周四西半部晴、東半部偶有局部短暫雨；冬天尚未結束，周五起另一波冷空氣逐漸南下，周六、周日氣溫持續下降，北台再轉冷，強度模式調整中，待觀察。



吳德榮表示，最新系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面有今年第一個熱帶擾動活動的跡象，歐洲系集模擬路徑在呂宋島東方減弱、消散，美國（GEFS）系集模擬路徑則呂宋島東方打轉，故無論其是否發展？對台皆不具威脅；至於2月即有熱帶擾動是異常嗎？並不算，因氣候資料顯示，西北太平洋每個月皆曾有颱風生成的紀錄。

▼北部、東半部午後變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

