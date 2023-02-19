快訊／7:32宜蘭員山規模4.6地震　最大震度3級

▲今發生有感地震。（圖／地震示意圖)
記者李姿慧／台北報導
中央氣象局地震測報中心地震報告，上午7時32分發生芮氏規模4.6地震，震央在宜蘭縣員山鄉，深度53公里，各地最大震度為宜蘭3級、桃園2級、台北或新北2級、新竹2級、花蓮2級、苗栗1級、台中1級、南投1級。
▲宜蘭員山規模4.6地震。（圖／氣象局）
【 第012號顯著有感地震地震報告 】
發震時間：112年02月19日07時32分33秒
震央位置：北緯24.7° 東經121.63°
震源深度：52.7公里
芮氏規模：4.6
相對位置：宜蘭縣政府西南西方 13.8 公里 (位於宜蘭縣員山鄉)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：牛鬥
2級：內城、冬山、宜蘭市、蘇澳、頭城、武塔、南山、南澳
1級：大同、澳花
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、桃園市、新屋
1級：中壢
● 新北市地區最大震度2級
2級：新店、淡水、萬里
1級：雙溪、新北市、五分山、五股、三貂角、石門
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西
1級：五峰、竹東、峨眉
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：西寶
1級：太魯閣、和平
● 臺北市地區最大震度1級
1級：木柵、臺北市
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、竹南、三義
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基、烏石坑
● 南投縣地區最大震度1級
1級：合歡山
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