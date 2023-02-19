快訊／7:32宜蘭員山規模4.6地震　最大震度3級

昨(2/18)深夜11時49分發生規模5地震，震央位南投縣鹿谷鄉，地震深度18.2公里，最大震度4級，震央距離921震央約17公里，氣象局表示，南投規模5地震深度主要在比較深的破碎帶，與九二一的斷層錯動不同，預估2周內會有規模3到4餘震發生。