午後2地有雨！冷空氣強襲「周二夜最凍下探10度」　回暖時間曝

▲東北季風增強，冷空氣南下，今午後轉涼，周二夜間最冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(2/19)上半天多雲時晴，不過中午過後將變天，隨東北季風增強，冷空氣強襲，北部、東部轉涼有雨，中南部較不受影響；這波冷空氣最低溫將出現在周二(2/21)夜間，空曠地區或山區可以出現近10度低溫，周三(2/22)白天冷空氣減弱，各地天氣逐漸好轉。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今日(2/19)上半天台灣各地都是多雲時晴的穩定天氣，不過中午過後東北季風增強，迎風面的北部、東部轉涼有雨 ，以北海岸、北部山區、宜蘭降雨較為明顯。最高溫度方面，北部約21至23度、中南部約25至27度、東部約22至24度，各地夜間低溫在15到16度左右。中南部則不受影響。另隨東北季風增強，午後北部沿海風浪將明顯增強，海濱活動注意安全。

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明天周一(2/20)上班日，持續受東北季風影響，北部、東北部雲多有短暫雨，其他各地是多雲天氣。氣溫方面，北部東北部高溫降到16到17度，中南部高溫降到22到26度，東南部降到22度左右，明顯感覺轉涼。低溫方面，各地都在14到15度，感受寒冷。

廖于霆指出，這波冷空氣最低溫出現在周二(2/21)夜間，各地夜間低溫約13-14度，空曠地區或山區可能有接近10度左右低溫，整波冷空氣周三(2/22)白天起會逐漸減弱，各地天氣也會逐漸好轉。

由於菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，廖于霆表示，該熱帶擾動過去強度發展速度緩慢，未來即便發展為熱帶性低氣壓，也會在離台灣有段距離的地方大幅北轉，對台灣天氣影響不大，不過這會造成未來兩天西部沿海陣風較為強勁，若在此處活動要留意保暖與安全。