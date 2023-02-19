急冷3天！「下探11度」　下波強冷空氣擾228連假「連2天濕又冷」

▲今天起到228連假將有2波冷空氣接力南下。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

2波冷空氣接力，首波自今(2/19)下午起南下，強度直逼大陸冷氣團，北台灣明顯降溫，預估要冷到周三(2/22)清晨，低溫下探11度；第二波冷空氣周五(2/24)報到，溫度將再崩跌，強冷空氣擾亂228連假，下周日(2/26)前又濕又冷，北部、東半部有雨。至於菲律賓海面熱帶擾動發展條件差，生成颱風機率低。

中央氣象局預報員趙竑表示，未來一周將有兩波冷空氣，第一波影響今天(2/19)到周三(2/22)，這波冷空氣界在東北季風靠近大陸冷氣團之間，降雨以迎風面地區包括桃園以北、東半部為主，雨區比較廣，降雨持續，周三(2/22)白天起到周四(2/23)東北季風減弱，環境變東風，東半部、北部山區有雨，不過降雨較為局部零星，不會那麼持續。

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周五(2/24)東北季風增強，預估將影響到下周日(2/26)，北部、東半部轉局部短暫雨天氣，中南部影響不大，為多雲到晴。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

趙竑指出，這一波東北季風，因南部有低壓帶，北邊有高壓，帶來風力比較明顯，今天(2/19)晚開始到周三(2/22)上半天，風力會比較大，海面有11級強陣風，陸地有9到10級強陣風。

至於溫度部分，趙竑表示，今天白天溫暖，下午冷空氣南下，溫度一路下降，明天(2/20)北台灣整天涼，明天清晨北部、宜蘭低溫約14到15度，其他地區15到17度；明天白天北台灣將回升到1到2度，其他地區溫度則有20到21度；周二(2/21)溫度差不多，台南以北、宜蘭低溫約13到15度，其他地區15到17度，沿海空曠地區會再低1到2度，周二(2/21)晚間到周三(2/22)清晨低溫最低下探11度左右。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象局）

周三(2/22)白天回暖，周四(2/23)溫度也偏暖，緊接著周五(2/24)又有下一波冷空氣南下，溫度將開始下滑，北台灣降溫較明顯，低溫約在13到14度，中南部則是溫差大，該波冷空氣預計會冷到228連假前2天、下周日(2/26)；連假後2天2/27和2/28預期會回溫。

至於菲律賓海面熱帶擾動發展，趙竑表示，熱帶擾動目前位置條件很普通，在菲律賓東方外海北上過程可能會慢慢消散，頂多明天(2/20)以前發展到熱帶性低氣壓，研判生成颱風機率低；不過對台灣將帶來較強風力影響。