點名他們也都爆過桃色爭議！　游淑慧怒：民進黨不重視道德操守？

▲前行政院發言人陳宗彥。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前行政院發言人陳宗彥因被爆11年前接受性招待火速辭官。國民黨台北市議員游淑慧分析，會這麼快離開只有兩個原因，一個是事證明確，另一個則是為了行政院長陳建仁的名聲，且民進黨內有很多人都爆出過桃色爭議，黨內都沒有重視道德操守嗎？

民眾黨立委陳琬惠17日指出，陳宗彥疑「常態性召妓」，並曝光其與酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖，對談的部分內容顯示「豆哥」向陳宗彥談「視聽歌唱場所」變更案時，陳宗彥突提「小芸有空嗎？」

對此，陳宗彥馬上開記者會痛斥這是未經查證的報導，是對他人格的抹滅，但晚間他以新內閣甫成立，不該因個人所涉過去事件而受到影響，因此向陳建仁提出辭呈。而陳建仁也隨即指派政務委員羅秉成回鍋暫代發言人一職。

游淑慧在《TVBS戰情室》表示，官員會這麼快辭職只有兩個原因，一個是事證明確，另一個則是為了陳建仁。每個首長在組自己的內閣時，都會打聽官員的名聲跟官員的能力，但陳建仁的內閣成員都是別人塞給他的，他根本不知道這些成員的好壞，這就是現在陳內閣的狀況，出事之後只能讓他們趕快走，好保住自己的名聲，斷臂止血，但內閣要永遠像拼裝車般上路嗎？

游淑慧也說，民進黨內有很多人都爆出過桃色爭議，最早的前總統府副秘書長陳哲男，還有陸委會副主委梁文傑、民進黨高雄市議員陳致中、中央流行疫情中心指揮官王必勝等人，可這些人還是繼續呼風喚雨，「民進黨裡面都沒有重視道德操守的部分嗎？」