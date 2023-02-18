「每月一愛」第109場　慢飛寶貝才藝競賽圓夢舞台創藝獎

▲慢飛寶貝才藝競賽。（圖／圓夢愛心關懷協會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會與中央大學、桃園市幸福社會福利基金會，18日於中央大學共同舉辦的「圓夢創藝、幸福啟飛」慢飛寶貝才藝競賽。才藝競賽邀請12家身心障礙機構參與，讓這群慢飛寶貝有展現自我的舞台，並提供5大獎項、獎金，支持獲獎單位學習經費，讓他們繼續展現長才，發光發熱，成就自我實現與自信。

本次競賽是桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」的第109場活動，活動共籌募30萬元經費。謝慧謹理事長表示，協會每月都有一個主題式的愛心活動，希望匯集眾人愛心，幫助關懷弱勢族群。協會愛的足跡遍佈全台，希望藉由這次才藝競賽，讓社會大眾更認識身心障礙者，看見他們企盼被認同、渴望與人群互動的需求和大家是一樣的，更透過獎金支持他們拓展興趣，持續學習成長。

這次活動特別感謝小荳荳音樂舞蹈教室豆荳老師帶領社區銀髮族、幼兒園學童，融合身心障礙大孩子，一起帶來震撼力十足的百人齊鼓開場演出，敲響才藝競賽序曲。除了才藝競賽外，此次也結合中央大學「第五屆公益傳播獎」幕後推手中央大學公益傳播中心沈建文主任表示，公益傳播獎舉辦目的在鼓勵青年透過攝影、短片、與漫畫形式，呈現台灣的公益影響力。

而結合才藝比賽和公益報導，為好事發聲，讓好事發生，展現媒體的正向傳播力，讓參與的社福團體有機會被更多人看見。主辦單位之一的幸福基金會執行長明珠媽媽表示，感謝圓夢愛心關懷協會邀請一同籌辦此次活動。服務多年，深信只要給予身心障礙者學習機會，他們也能克服障礙，呈現努力不懈的成果。作為其中一支參賽隊伍，能看見各單位展現不同的才藝演出，學習到很多寶貴經驗，真的非常開心和感動。

這次第一名獎金高達3萬元，參賽的12家身心障礙團體，各個使出渾身解數，在舞台上盡情展現舞蹈、太鼓、戲劇…等表演。最後由10位評審慎重選出獲獎單位，活動在頒獎典禮的熱烈喝采聲中圓滿落幕。