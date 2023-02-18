補班不Blue！基隆頂樓空中花園逛市集　有機會獲Switch大獎

▲基隆頂樓空中花園舉辦甲板派對。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報

基隆港東3東4旅客服務中心（叁肆行商場）於18、19日下午1點到晚上8點於頂樓空中花園舉辦甲板派對，同時邀集基隆在地青創加入卡馬走走市集行列，打造為期2天的「港岸風尚秀市集派對」，活動期間在青創市集攤商消費，即可獲得1張貼紙，集滿3張貼紙即可前往市集服務台兌換限量刮刮卡，有機會獲得Switch等大獎。

甲板派對市集是由卡馬走走結合基隆在地青創業者組成22個市集攤位，產發處長林鼎超表示，近年來產業發展處透過專業師資輔導培育出優秀的青創家，其中不乏有小農、漁青、餐飲、智慧科技、寵物食品、生態旅遊、藝術設計、精品工藝、自媒體業者，經常成為策展或市集單位的首選。

▲產發處長林鼎超（左）特地到市集現場，關心青創業者佈置狀況。

林鼎超說，本次市集配合主辦單位以文創手作、甜食小品、工藝美學、農漁特色產品等風格為主，加入設攤的有鹿格創意（LU GE Creative）、喳吧工作室、飾不飾獨創設計工作室、禾雨露製作企業社、食之飴商行、凡人與路-Monazu手工鞋工作室、FLOW CAFE & DEARALL花藝事務。

另外還有，啤咖酒、老長生漢方&雨城基物、帕西酒茄工作室、一晴甜點Pâtisserie ICHING及綠竹園山薯農場等，喜歡個性工藝精品、飾品、文創經典小物、即時咖啡甜點、養生漢品、微醺酒品、潮布衣及農漁精緻小品的朋友，千萬別錯過2天的活動。

產發處長林鼎超特地到市集現場，關心青創業者佈置狀況，也為他們周末活動加油打氣並表示，周末好天氣，歡迎大家來空中花園走走，在享受海景第一排180度超美視野，同時也別忘了用行動支持基隆特色青創產品，買好滿買。