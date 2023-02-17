為基北北桃打先鋒　簡榮宗促成「汐止、基隆交流平台」

▲國民黨立委擬參選人簡榮宗（左4）拜會基隆市長謝國樑（中）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

「基北北桃合作平台」11日正式成立啟動，4縣市長致力打造千萬人共同生活圈，國民黨新北市第12選區立委擬參選人簡榮宗今（17）日立即偕同數10位汐止地區的里長，拜會基隆市長謝國樑，並獲得謝市長承諾共組「汐止、基隆溝通平台」，更即時反應在地民眾需求，讓跨縣市合作事半功倍。

新北市汐止區與基隆市交界，屬於共同生活圈，當地居民生活往來密切，但常因分屬不同行政區域，所以長期以來汐止的里長們必須輾轉於各個行政機關間，才能將兩地民眾共同的需求、心聲，傳達給基隆市政府。

▲國民黨新北市第12選區立委擬參選人簡榮宗促成「汐止、基隆交流平台」。

簡榮宗有感於汐止區里長們的辛勞，今天專程協助安排「汐止里長聯誼會」的數10位里長到基隆市政府拜訪，與基隆市長謝國樑面對面溝通。簡榮宗指出，不論是相鄰地區的道路規劃、65歲以上的長者照護，甚至是五堵貨櫃場將「轉身」成為科技園區等議題，今天有許多里長在會議中都踴躍提出來討論。

簡榮宗表示，謝國樑了解需求後，當場立即請市府同仁研議處理，下令日後要更加速、即時反應民眾需求，謝市長也當場承諾里長們，將共組基隆與汐止的溝通交流平台，期望未來透過這個平台，促成雙方更多互動，達到跨縣市合作，打造共好生活圈的目的。

簡榮宗說，「基北北桃平台」在4位市長倡議下，於本月11日正式啟動，未來包括1280通勤月票在內，以及涵蓋交通、社福、文化觀光等多項議題，都將進行全盤檢視討論，打造千萬人的共同生活圈，進而成為台灣其它城市的標竿。他也承諾，未來進入國會， 一定會向中央爭取更多資源、建設，為新北第12選區的民眾打造更優質的生活。