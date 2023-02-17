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基隆看守所召開協調會議　跨專業討論協助受刑人回歸社會

▲基隆看守所召開復歸轉銜會議 跨專業討論綿密社會安全網。（圖／法務部矯正署基隆看守所提供）

▲基隆看守所召開復歸轉銜會議，牽起社會資源，跨專業討論綿密社會安全網。（圖／法務部矯正署基隆看守所提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

阿鴻（化名）因違反家庭暴力防治收容於基隆看守所執行，罹有邊緣性人格、重鬱症及思覺失調症等複合性症狀，該所社工師及心理師主動介入關懷，透過輔導處遇及評估其家庭與經濟資源，瞭解到案主家庭功能薄弱，且有資源整合之需求，法務部矯正署基隆看守所盼能透過跨機關、跨領域合作，整合社會資源，協助他順利復歸社會。

矯正署基隆看守所於近期召集基隆市政府衛生局、基隆市政府社會處、財團法人臺灣更生保護會基隆分會、基隆就業中心、基隆市警察局第三分局、新北市政府衛生局、新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心以及新北市警察局瑞芳分局等案社會資源網絡單位，辦理復歸轉銜業務協調聯繫會議。

會議中，各單位分享過去與「阿鴻」合作經驗及服務困境，並透過團隊訊息交流，探討其原生家庭與人際關係樣態，避免重蹈失敗經驗，再統整其精神治療史、就業史及社會資源使用狀況，共同研擬為其量身規劃出監復歸計畫。該所依據Maslow需求理論，由更生保護會基隆分會提供其短期安置、物資及急難救助等「生理需求」之協助。

▲基隆看守所召開復歸轉銜會議 跨專業討論綿密社會安全網。（圖／法務部矯正署基隆看守所提供）

新北市瑞芳區衛生局透過定期精神科門診及藥物，穩定其精神及生理狀態，協助達到「安全需求」；基隆市心衛中心協助其加害人處遇計畫之執行並提供案主心理諮商資源，強化其「社會需求」；最後連結基隆市就業中心以及團契單位，在案主前述充分需求滿足後，穩定就業和社交狀況，進而達到「尊重需求」以及「自我實現需求」。

基隆看守所以全方位方式擬定轉銜計畫，有效整合與提供「阿鴻」復歸資源與需求，並擬於其出監前由該所心社人員向案主完整說明計畫內容與提示應注意事項，希協助其展開人生新篇章。

基隆看守所陳錫樑所長表示，受刑人復歸社會常遇到的困境如社會標籤化、家人不諒解以及自我貶低等狀況，此均有礙其邁向新人生，尤其「阿鴻」邊緣性人格更造成許多執行上之困境，過去雖有許多單位介入協助，但總礙於各種原因資源服務無法到位。

陳錫樑說，透過今天的復歸轉銜會議，社會安全網絡夥伴們一起重新梳理了案主的過去，並重新規劃了未來，期許阿鴻出所（監）後能邁向不同的人生，亦感謝各單位撥冗一同協助復歸事宜，讓收容人無縫接軌，得到有效及良善的資源與協助，促使其自力更生防止再犯罪，維護社會安全。

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