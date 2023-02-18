菜鳥立委一鳴驚人！陳琬惠曝拉下陳宗彥過程　「手上還有很多料」

▲立委陳琬惠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

去年12月28日陳琬惠遞補民眾黨立委高虹安，出任不分區立委，新科立委一上任，便踢爆行政院發言人陳宗彥任職於台南市政府期間，疑「常態性接受性招待」， 逼得陳宗彥請辭，「菜鳥立委」初試啼聲，一鳴驚人。陳琬惠今（18日）向《東森新媒體ETtoday》透露取得來源的過程，除表示自己拿到的資料最完整外，更說「其實拿到的東西還有其他的」。另外，陳琬惠也透露記者會前，民眾黨主席柯文哲跟民眾黨團皆不知道此事。

立法院第10屆第7會期昨開議，行政院長陳建仁率內閣首長列席，進行施政報告並備詢，陳琬惠本要藉30分鐘的質詢，在陳建仁面前揭露陳宗彥的行徑，然而因國民黨立法院黨團杯葛議事，因此改由下午舉行記者會。

陳琬惠記者會中，揭露陳宗彥擔任台南市府新聞及國際關係處處長、民政局長期間，協助綽號「豆哥」的台南「康樂隊」酒店業者王孝瑋喬事情，而王提供陳宗彥「喝咖啡」；陳琬惠說，在酒店說喝「咖啡」，意思是帶出場。

陳琬惠公布的資料，包含陳宗彥與王孝瑋的合照、LINE對話截圖、一份台南地檢署檢察官的簽呈，主旨是「陳宗彥、連恆及王孝瑋涉有違反貪污治罪條例的罪嫌，請准簽分他案續行偵辦。當否？請核示。」陳琬惠還念了部分檢察官辦案時監聽的譯文。

即使陳宗彥第一時間在行政院開記者會，批評是人格抹滅、報導未經查證，但他未接受媒體提問，反留下重重疑點，晚間便傳出他向陳建仁請辭獲准，而陳宗彥18天的任期，也成了最短命的政院發言人。

陳琬惠初試啼聲拉下行政院發言人，外界好奇她的消息來源是什麼？陳琬惠向《東森新媒體ETtoday》透露，她一周前有「單一管道」口頭告知，後來陸續拿到照片、LINE截圖、檢察官簽呈、譯文等，一次來一堆，接著就是排時序、查證、推敲中間的邏輯，由於認為當地可能有一些耳語，因此她16日也親自到台南確認資訊。不過，陳琬惠強調自己未有「小芸」的資訊。

對於消息來源怎麼會找上她，陳琬惠認為其婦運起家的背景，對人口販運防治、酒店文化運作相對熟悉，加上先前參選宜蘭縣長時，為不公不義仗義執言、揭弊的形象，讓對方感到可以信任。陳琬惠說，「我覺得他（指消息來源）有做過功課」。

由於《菱傳媒》、台北市議員徐巧芯皆有取得相關監聽譯文資料，陳琬惠表示，她不確定是否同一個消息來源，但可能都拿到同一份資料，只是就她看起來，認為自己拿到的資料最完整。

陳琬惠相當保護消息來源，僅強調非任何一個政黨給予資料，自己也不可能成為誰的打手。陳琬惠更說，「不只我爆出來的東西，其實拿到的東西還有其他的」。

至於揭露前是否告訴民眾黨團或柯文哲，陳琬惠表示，柯文哲近日都在走白沙屯媽祖進香，事前並不知道，而民眾黨團同樣也不知道。陳琬惠進一步說，當她取得資料後，是先向黨團爭取總質詢時能夠上場，當被詢問原因時，她只說質詢內容跟新內閣有關，但未點名是陳宗彥，因此她相當感謝其他委員的尊重。