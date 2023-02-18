賴清德任台南市長發生「這兩案」　謝龍介批：讓貪官汙吏有機可趁

▲台南市議員謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對外界質疑，前行政院發言人陳宗彥遭爆「常態性召妓」，起因是賴清德改革力度過大，黨內派系內鬥而成。台南市議員謝龍介18日批評，2013年陳宗彥疑似接受性招待、2015年台南還發生學甲爐渣案，時任台南市長的賴清德沽名釣譽，不進市議會備詢，讓貪官汙吏個個有機可趁，呼籲賴清德拿出決心整頓執政黨公職民代，否則社會自有公評。

謝龍介指出，陳宗彥疑似接受性招待的時間落在2013年，當時他擔任台南市政府新聞及國際關係處長，但業者為何要招待處長，是權勢施壓還是對價關係？這其中有無利益輸送？檢調通通沒查，僅辦業者妨礙風化，並於2015年由時任台南市地檢署檢察長費玲玲簽結。

謝龍介補充，細思極恐的是，2015年台南發生了另一件爭議案件，就是學甲爐渣案。前民進黨中執委郭再欽獲不起訴處份，而台南市則爆發登革熱疫情，身為市長的賴清德沽名釣譽，不進市議會備詢，讓貪官汙吏個個有機可趁。

謝龍介表示，過去他曾稱讚賴清德的官箴比現任台南市長黃偉哲好上太多，但更多新事證與醜聞一一曝光，若是賴清德拿不出決心整頓執政黨公職民代，這一切台南人都看在眼裡，社會自有公評。