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2天後「4生肖財運大爆發」！薪水翻漲、獎金塞滿荷包到4月

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲快看看你有沒有受財神爺眷顧，財運爆棚。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

令人稱羨的爆棚財運大家都渴望擁有，若找對時機，選擇對自己「最有利的旺財月份」努力，就能抓住擦身而過的財神爺。塔羅牌老師艾菲爾今（18）日盤點在農曆正月（2/20）過後，有4個生肖財運大躍進，不只薪資有機會翻漲，豐厚獎金塞爆口袋。由於今年會潤農曆二月，因此好運延續雙倍時間，會一直持續到節氣「穀雨」4/20前後。

雙倍好運！艾菲爾點名農曆正月後「財運轉旺」生肖Top4：

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第4名：生肖鼠

自農曆二月（國曆2/20）開始，屬鼠者財運不錯、偏財旺，將會有額外收入。想投資的你，正月後是個不錯選擇，無論是股票或外幣，都能找到進場的好時機。而你也容易在交際應酬時遇到貴人，對方可能是長輩或是客戶，對你很有信心，讓你在職場上的地位大幅提升。此時是你賺錢最佳時機，建議遇到好的標的做好風險評估，就別太猶豫了。

第3名：生肖馬

正月過後屬馬者財運會明顯上升，或許過去一段時間會感受到捉襟見肘的窘境，但農曆二月起，你可以明顯感覺到荷包越來越豐厚，旁人都很羨慕你的財運及財務發展。而有考慮換工作或轉職者，可在此時轉換跑道，很容易受到公司重用，並能為自己爭取到滿意的薪資。特別是上班族，只要執行好份內工作，主管上司在這個時期重用你的機會將大大增加，記得好好表現。

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲不只薪資翻漲，身為業務者也多了不少簽約契機，替自己賺進滿滿獎金。（示意圖／記者劉維榛攝）

第2名：生肖猴

自2/20開始，生肖猴的財運可望翻紅，無論是正職或兼職工作都能拿出實力，並把每件事都進行得十分順利。也因為你的表現極佳，因此薪資部分會有所翻漲，有空可以去買張彩券，相信中獎機會比別人高出許多。尤其是身為業務者，這是大好機會，將有不少獨自開發客戶、尋找更多合作及簽約的契機。

有些該花的錢，投資在自己身上，或提升賺錢工具、設備等資本支出，就不要過度節省了，畢竟這是可以加強你賺錢效率的必要開銷。

第1名：生肖豬

農曆二月起，生肖豬運勢大大提升、財運大爆發！賺錢能力增強許多，記得好好的在工作上努力，把握新年後的這波財氣，做業務的人只要把握客戶上門，都會願意跟你簽約，而創業的人更是門庭若市、口碑極好；白領族則因為上一年的努力打拚，因此平時的獎金豐盛。

平時節儉的你，在這個進財的高光時刻就別再對自己過度苛薄了，有些早就需要更新的工作設備，像是電腦、商務車、數據流量、滑鼠鍵盤、智能手機，盤算一下就可陸續添購了，讓你做起事來更順手、效率更高，進財速度也更快。讓你從2/20開始，口袋滿滿、容光煥發，走起路來更加有自信。

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