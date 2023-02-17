威力彩連9槓頭獎上看7億！「3生肖」財運爆棚準備中獎

▲威力彩下期頭獎上看7億元，3生肖財運爆棚可試試手氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

威力彩16日並未開出頭獎，下期頭獎獎金上看7億元，不少彩迷摩拳擦掌想要把握一夕致富的機會！搜狐專欄「生肖星座運勢命理玄學」分享，從18日開始一直到3月10號這段期間，有3個生肖的財運相當旺，這些朋友不妨試試手氣，下個億萬富翁或許就是你！

生肖蛇

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生肖蛇的人一生是成功的，他們的性格要強，屬蛇的人也是很有眼光的，2月18號到3月10號財運飆漲、橫財大發，必一夜暴富，定富得流油，所以在剛出來之後總會是生意場上幫助老闆獲得利益的一把好手。屬蛇的人中年之後往往是管理層的人，他們也會開創自己的事業，只要機會適合，就可以輕鬆創業成功賺大錢。

生肖兔

屬兔人2月18號到3月10號鈔票如雨，升職加薪指日可待，將會財源滾滾，偏財接連不斷，另外雖然打拼事業很累，但堅持下去就能有意想不到的超額回報，未來錢財會越來越多，容易得到貴人相助。

生肖羊

屬羊的他們，2月18號到3月10號，命格之中的陽氣很旺，所以諸事都可逢凶化吉，將會名利雙收，另外屬羊之人事業運攀升，雖挫折不斷，但堅持努力能有理想結果，未來簡直讓人好不羡慕！家業興旺。