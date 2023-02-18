南部區域治理平台重新啟動　屏東市長周佳琪爭取高捷南延屏東

▲屏東市長周佳琪爭取高捷南延屏東市 。（圖／市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖、台東縣市等南部區域治理平台將於3月重新啟動，對於未來交通、水資源、環境永續、淨零排放等區域間的問題都能一起整合、溝通及解決，針對全球關注的議題、縣市合作等作深度探討，大家都能夠緊密合作。屏東市長周佳琪今(18)日表示，將爭取高捷橘線南延到屏東，增加路網普遍化，縮短城鄉差距。

周佳琪表示，高鐵屏東站落腳屏東市的六塊厝，未來務必考慮到台鐵、高鐵與未來高捷延伸到屏東市的三鐵共構，讓屏東的聯外交通更便利，讓屏東成為南部高科技產業的後花園，打造屏東市成為幸福宜居的城市。

周說，高捷延伸至屏東市，還可紓解高屏大橋上下班車流外，有效的大眾運輸更能帶來減少空污、節能省碳的環保效應。高捷延伸到屏東市勢在必行，因為屏東作為台南與高雄的高科技產業後花園；屏東市是屏東的首善之區，透過高鐵與高捷的延伸，將有助於形成新的產業聚落，加速推近屏東市邁向國際化的進程，並可以引進新產業、新觀光與新文化，增加就業機會，是屏東市未來發展的重要契機。



屏東市要擺脫人口外流，產業發展停滯的情況，周佳琪呼籲，加速進行高鐵高雄到屏東的工程進度，而高雄捷運到屏東市的路線也應盡早完成規劃並動工。