開學季優惠！ Global Mall屏東市祭「開學季省荷包攻略」　3千買齊

▲Global Mall屏東市祭「開學季省荷包攻略」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2月開學季，Global Mall屏東市為大專院校學生打造「開學季省荷包攻略」，三大實用主題包括提升學習戰力、外宿神隊友、膠囊衣櫥百搭術，集結百款學習用品、居家多功能電器、休閒服飾推5折起優惠，讓預算有限的學生用3000元價格一次購齊開學清單。

除了商品折扣，Global Mall屏東市力推線上線下兩大好康回饋，包括百貨獨家合作LINE購物，即日起至2月28日掃活動條碼結帳享滿888元送50點LINE POINTS、環球Online線上購物即日起至3月1日推滿900元領券現折50元、滿3500元現折200元，讓學生族享超值購物。

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