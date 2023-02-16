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開學季優惠！ Global Mall屏東市祭「開學季省荷包攻略」　3千買齊

▲Global Mall屏東市祭「開學季省荷包攻略」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲Global Mall屏東市祭「開學季省荷包攻略」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2月開學季，Global Mall屏東市為大專院校學生打造「開學季省荷包攻略」，三大實用主題包括提升學習戰力、外宿神隊友、膠囊衣櫥百搭術，集結百款學習用品、居家多功能電器、休閒服飾推5折起優惠，讓預算有限的學生用3000元價格一次購齊開學清單。

▲Global Mall屏東市祭「開學季省荷包攻略」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲Global Mall屏東市祭「開學季省荷包攻略」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

除了商品折扣，Global Mall屏東市力推線上線下兩大好康回饋，包括百貨獨家合作LINE購物，即日起至2月28日掃活動條碼結帳享滿888元送50點LINE POINTS、環球Online線上購物即日起至3月1日推滿900元領券現折50元、滿3500元現折200元，讓學生族享超值購物。

另同步推出舒壓按摩的生活工場「摩力寶貝全包覆U型枕」原價2,680元，優惠價999元、「睛舒適微震熱感眼部按摩器」原價3980元，優惠價999元，不僅維護好視力，還可舒緩肩頸痠痛。

因應租屋空間狹小，生活工場「自然簡約生活可收合餐桌層架組」原價5490元、優惠價5249元，餐桌、書桌、層架一應俱全，桌板還可收合不佔空間；輝葉良品「decopop秒開免安裝折疊置物架」原價2980元、優惠價1350元，免安裝一秒展開，還能折疊收納、節省空間，輕鬆移動使用。

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