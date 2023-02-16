點17杯只拿2杯！棄單大吃霸王餐　滷味飲料都要騙...A餐女落網

▲屏東警分局查獲郭姓女子涉白吃白喝，依詐欺罪嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市最近陸續發生飲料店、麵店、滷味店等4家商家遭一女子佯稱訂購大批飲料、麵食後，只拿取少數幾份後，要求店家送到不知情的店家並收款，以此手法惡意棄單，讓店家損失不貲。屏東警分局獲報循線展開查緝，今(16)日下午將涉案的郭姓女子查緝到案。

屏東警分局表示，轄內自自1月底至2月15日止，先後發生飲料店、滷味店及麵店等四個餐飲業者遭同一名女子詐騙，該女子向飲料店訂了17杯高價飲料後，以「以常常遲到，要趕回去打卡」為由，先拿走2杯，其他的飲料要則店家幫忙送到指定店家，還強調是老闆要請，所以送到再收錢；或是只取走部分餐點取信店家，再要求店家將剩餘送到鄰近的店家，再一起付款，結果店家送出餐點後，才發現現場根本沒有點餐，才發現被騙。而店家因為被惡意棄單，蒙受不小損失。

屏東警分局獲報後積極調閱監視器，鎖定郭姓女子(50歲)特徵及交通工具，於本(16)日下午將郭嫌查緝到案；據悉，郭女是北部人，先前與友人同住屏東市人，目前以打零工維生，沒有固定收入，因此以這種白吃白喝的方式過活，訊後依詐欺罪嫌移送法辦，持續清查是否有其他商家受害。