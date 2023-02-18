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揭發萊劑危害人體遭衛福部告發　反萊豬醫師控陳時中...結果曝

▲▼醫師蘇偉碩在妻子王文心陪同下，到北檢按鈴控告衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉嫌誣告並求償100萬元。（圖／記者劉昌松攝）

▲醫師蘇偉碩(右)在妻子王文心(中)陪同下，控告時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉嫌誣告並連帶求償100萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「反萊豬醫師」的精神科醫師蘇偉碩，2020年公開指稱「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」、「光是呼吸就可能吸到萊劑」等語，被衛生福利部告發他涉犯《食品安全衛生管理法》散布謠言罪嫌，蘇獲不起訴後，反控時任衛福部長陳時中與食品藥物管理署長吳秀梅涉嫌誣告，台北地檢署今將全案不起訴。

不起訴處分理由指出，衛福部為食品安全主管機關，認為蘇偉碩當時針對萊劑所發表的言論，不僅是錯誤訊息，且可能引發民眾誤解與恐慌，衛福部並發布新聞稿澄清蘇偉碩的發言「危言聳聽」，可見衛福部告發蘇並非全然無因或無據，也不是憑空捏造。

此外，蘇偉碩後來也發現他所引用的外國研究論文本身就出錯，隨即在個人臉書PO文更正「經過食藥署委託專家重新回顧論文，發現該論文誤植原始文獻數據」，所以萊克多巴胺的毒性「應該是搖頭丸MDMA的4分之1」，檢方認為更可證明衛福部沒誣告蘇偉碩，因事證明確，本案沒傳訊陳時中與吳秀梅，直接不起訴處分。

曾任高雄榮民總醫院台南分院精神科主治醫師的蘇偉碩，多次公開批評俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺對人體有害，因此被稱為「反萊豬醫師」。2020年間，政府宣布進口含有萊劑的美國豬肉，蘇偉碩同年10月間多次透過媒體採訪、出席立院公聽會與個人臉書PO文，指稱「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」、「並非不吃就沒事，光是呼吸就可能吸到萊劑」等語。

蘇偉碩針對萊劑毒性的連串說法引發軒然大波，衛福部除發布新聞稿澄清與指責，2020年12月並向檢警告發蘇偉碩涉犯《食安法》散布謠言罪嫌，陳時中答覆立委質詢時，表明提告一事為採納吳秀梅的建議，不過該案經蘇偉碩住處所在地的高雄地檢署偵辦，認為蘇的發言雖不夠嚴謹但非全然惡意，去年(2022年)6月將蘇不起訴。

蘇偉碩隨即於去年7月4日，一併向北檢與台北地院控告陳時中、蘇秀梅涉犯誣告罪嫌，並向2人連帶求償精神慰撫100萬元。民事部分，北院本周二(14日)開庭，蘇受訪強調，告陳、吳2人而不告衛福部，目的就是不讓犯錯的公務人員躲在機關背後、用納稅義務人的血汗錢賠償受害的人民，若他告贏，這筆賠償要由陳、吳個人來出。

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