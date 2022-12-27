為校園食安把關！台東抽驗營養午餐　豬肉未驗出萊克多巴胺

▲台東縣政府抽驗校園營養午餐豬肉食材，透過萊克多巴胺快篩片測試後均無檢出。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為確保全縣學童健康，台東縣政府分別針對午餐業者、國中小學校及公私立幼兒園抽驗午餐豬肉食材，今年截至目前共計71件，透過萊克多巴胺快篩片測試後均無檢出。教育處表示，將會持續辦理萊豬檢測及衛生抽查，為校園食安及學童健康把關。

▲▼教育處每年會偕同相關單位前往全縣各學校進行午餐衛生抽查。

教育處指出，學校午餐所提供豬肉食材均明訂午餐豬肉生鮮食材應採用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品（TAP）標章或國產生鮮豬肉追溯的產品；另豬肉加工品應採用肉品原料來源為國產的產品。此外，配合中央推動食材溯源政策，台東縣內各學校午餐食材標章（示）使用率達98%，且每日午餐食材資訊均公開於「教育部校園食材登錄平台2.0」(https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/）網站。

依據學校衛生法，教育處每年會偕同衛生局及農業處前往全縣各個學校進行校園午餐衛生抽查，項目包含驗收作業流程及行政管理、午餐食材登錄、作業場所及設施衛生管理、從業人員衛生管理、製程及品質管理、食品標示查核、食品標示查核及三章一Q食材驗收紀錄完整性等，有關建議改善事項各學校均已完成調整改進。

縣府強調，校園食安把關是縣府重要的責任，除配合中央政策使用標章食材外，萊豬檢測及衛生抽查仍會持續進行，以確保學校師生餐食安全。