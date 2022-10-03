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台南晶英酒店食物中毒案檢驗結果曝　衛生局移送檢方偵辦

▲台南晶英酒店爆發疑似食品中毒案，衛生局指出相關食品環境檢體共29件則檢出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌，認定係「食物中毒事件」將違反食安法第49條等移送台南地檢署偵辦。

▲台南晶英酒店爆發疑似食品中毒案，衛生局指出，相關食品環境檢體共29件則檢出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌，認定為「食物中毒事件」，將違反食安法第49條等移送台南地檢署偵辦。

記者林悅／台南報導

台南晶英酒店爆發疑似食品中毒案，衛生局指出9月25、26日該案通報病患人數共計171人，衛生局檢驗通報病患9人及廚工32人，分別有7人及1人檢出腸炎弧菌陽性，相關食品環境檢體共29件則檢出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌，認定為「食物中毒事件」，將違反食安法第49條等移送台南地檢署偵辦。

▲台南晶英酒店爆發疑似食品中毒案，衛生局指出相關食品環境檢體共29件則檢出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌，認定係「食物中毒事件」將違反食安法第49條等移送台南地檢署偵辦。

衛生局指出，據疑似食品中毒事件處理要點第五點：致危害人體健康者，應檢具案件完整之調查報告（包括檢驗結果、流行病學調查結果及其它相關資料），移送司法機關。衛生局將一併將食品中毒病因物質及原因食品判明標準，移請台南地檢署辦理。

衛生局指出，從本事件檢驗報告及相關資料綜合研判，此事件係「食物中毒」所引發，本案涉嫌違反食安法第49條規定，有涉及刑事責任問題，將由檢察官偵辦，台南市衛生局將全力配合檢方調查。

衛生局指出，預防腸炎弧菌感染，應依循以下原則：

1、腸炎弧菌嗜鹽，生鮮魚貝類可用自來水充分清洗去除此菌；2、腸炎弧菌對低溫極敏感，在10℃以下不但不生長且易致死，可用低溫冷藏方法防止繁殖。3、生鮮及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用。避免二次污染，手、抹布、砧板和廚房器具於接觸生鮮海產後應用清水澈底洗淨。4、腸炎弧菌不耐熱，在60℃經15分鐘即易被殺滅，故在食用前充分加熱煮熟是最好的預防方法，絕對避免生食。5、煮熟的食物必須保存於夠高的溫度（至少需高於60℃），否則即需迅速冷藏至7℃以下，以抑制腸炎弧菌的生長。6、生鮮與熟食不宜存放在同一冰箱或儲藏櫃，若不得已，須存於同一地點，熟食也應覆蓋完整並放在上層，以免遭受生鮮食品的污染。7、腸炎弧菌食品中毒只要遵守清潔、加熱、冷藏三個大原則，幾乎可完全防止。海鮮食品鮮美營養，人人嗜食，但應注意其處理方法。

食藥署指出，仙人掌桿菌 周身佈滿短鞭毛，形如仙人掌因而得名。在環境中分布廣泛，可由細菌本身或由細菌產生之毒素而導致食品中毒，引起之中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型兩類。 該菌是革蘭氏陽性 桿菌，菌體周圍具鞭毛，可運動，兼性厭氧菌，需氣情形下，生長較佳，可形成卵圓形芽胞，具有耐熱性。菌體不耐熱，加熱至80℃經20分鐘即會死亡。

▲台南晶英酒店爆發疑似食品中毒案，衛生局指出相關食品環境檢體共29件則檢出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌，認定係「食物中毒事件」將違反食安法第49條等移送台南地檢署偵辦。

仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20～70%。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常。造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。

嘔吐型食品中毒的原因食品，大都與米飯或澱粉類製品有關，蒸煮或炒過之米飯放置室溫，貯放時間過長為最常見的污染途徑。腹瀉型食品中毒的原因食品，主要是香腸、肉汁等肉類製品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品亦常被污染。嘔吐型潛伏期較短為1～5小時。 腹瀉型：較長為8～16小時。中毒症狀： 嘔吐型：噁心及嘔吐。嘔吐次數多，少腹瀉；併有頭暈、發燒、四肢無力等。 腹瀉型：腹痛及腹瀉。以腸炎的表現為主，嘔吐較少見。適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。

▲台南晶英酒店爆發疑似食品中毒案，衛生局指出相關食品環境檢體共29件則檢出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌，認定係「食物中毒事件」將違反食安法第49條等移送台南地檢署偵辦。

據了解，食安法第49條規定：「有第15條第1項第3款、第7款、第10款或第16條第1款行為者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8千萬元以下罰金。節輕微者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣8百萬元以下罰金。
有第44條至前條行為，情節重大足以危害人體健康之虞者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8千萬元以下罰金；致危害人體健康者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。因過失犯第1項、第2項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣六百萬元以下罰金。法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯第1項至第3項之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人科以各該項10倍以下之罰金。

▲台南晶英酒店疑似食物中毒案，衛生局初步排除廚工人污染食物，目前鎖定其中一道菜餚，進一步釐清是否病原性微生物引起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南晶英酒店爆發疑似食品中毒案。（圖／翻攝自晶英酒店網站）

另食安法第15條食品或食品添加物有下列情形之一者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列：一、變質或腐敗。二、未成熟而有害人體健康。三、有毒或含有害人體健康之物質或異物。四、染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因。

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