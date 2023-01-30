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東門豬肉公主怒開吉！嗆她「胸大無腦+婊子愛錢」　工程師慘了

▲▼有東門「豬肉公主」之稱的肉販張采婕。（圖／翻攝張采婕臉書）

▲劉男在臉書留言狂嗆有「豬肉公主」之稱的肉販張采婕「胸大無腦」、賣「萊豬」，遭法院依公然侮辱判拘役50日。（圖／翻攝張采婕臉書）

記者蔡怡萍／台北報導

有東門「豬肉公主」之稱的肉販張采婕，因為遭網友起底，曾是立委林昶佐工作團隊成員，有網友在張女的臉書粉專留言區狂嗆，「證明了『胸大無腦！』」、「婊子賣肉」，警方查出是一名擔任工程師的劉姓男子所為，台北地院審後依公然侮辱罪，處拘役50日，易科罰金5萬元。

張采婕曾在2019年間短暫加入林昶佐團隊幾個月，2020年初離開，回到台北市東門市場跟家人一起販售豬肉，也曾因市場防疫問題，公開力挺林昶佐，而在2021年7月，萊豬公投成為社會關注議題時，張以肉販身分接受媒體採訪，被眼尖民眾發現張過去的政治色彩並提出質疑。

2021年間，就曾有另名劉姓網友，因為在張女粉專PO文質疑張「妳賣的一定是萊豬」，被起訴加重誹謗、妨害信用罪，不過，台北地院審理後認為，張女對公共事務有影響力，應有較高忍受的義務，不能證明劉男友詆毀張女的真正惡意等理由，判決劉男無罪。

但2021年7月2日時，張采婕的臉書又出現一名網友留言謾罵「證明了『胸大無腦！』」並回復其他網友留言，質疑張女自家豬肉攤「混著萊豬跟國產豬一起賣」，自稱「爺常上檢察官的偵查庭，要到法院還遠著呢！」還不斷標註#婊子賣肉政府無情、#婊子愛錢無可誹議、#婊子賺錢無視道義，張女將留言全數截圖並報警，檢方查出留言者是家住新北市的劉姓男子，並依加重誹謗、公然侮辱、妨害信用罪起訴。

劉男遭逮後坦承不諱，法官認為劉基於與張女政策立場不同、而於臉書上言詞交鋒，然未針對議題進行理性溝通或辯論，卻出於情緒性以文字污辱張女，損及張女人格及社會評價，依公然侮辱罪處拘役50日，可易科罰金5萬元，仍可上訴。

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