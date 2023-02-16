男校長傳「脫掉內褲、換個姿勢」挨告性騷　法官看完訊息秒判免賠

▲台北鄭姓校長在群組裡傳送幾則反轉式笑話，卻遭群組內的周姓女子提告性騷擾。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名鄭姓校長在教會群組裡傳了幾則笑話，像是「如果大喊『老闆娘是我的』〜打幾折呀？」、「老闆娘冷冷的回答：打到骨折」，被群裡的周姓女子告上法院，指說鄭男的意思是「打手搶打到骨折」，根本在對她性騷擾，提告求償35萬元。台北地院審理認為，玩笑尺度為個人主觀認知，判定鄭男並無對周女性騷擾，判周女敗訴。

周女指控，鄭男於去年4月晚間7點，連續傳了4則性騷擾訊息給她，內容像是「悄悄的脫掉你的内褲…寶貝，換個姿勢」、「你那火辣的激情時刻在我唇邊回味！」、「你瘋狂的摸，我瘋狂的摸，就這樣摸了很久」等等，對她有性暗示、性別歧視，而最後一則訊息還說「今天路過一家服飾店，門口掛著紅布條寫著：大喊釣魚台是台灣的〜打九折」、「如果大喊『老闆娘是我的』〜打幾折呀？……老闆娘冷冷的回答：打到骨折。」鄭男的意思就是打手搶（性器官）打到骨折，明顯對她性挑逗、要求性服務，讓她一直做惡夢被鄭男脫褲子、被鄭男撫摸，導致她耳鳴、失眠，影響正常生活，鄭男利用權勢對她性騷擾，也侵害她名譽權，提告向他求償35萬元。

鄭男喊冤說，周女並非他學校職員，因周女陪同她弟弟來教會，他才認識周女，兩人連LINE好友都沒加，只是同在教會「幸福小組line群組」內，他在群組發送的訊息，只是日常生活中一般趣味笑話，想增進兄姊間情誼，也不是針對周女發的。

法官檢視訊息，發現鄭男所發「匆匆的把你抱到床上，慢慢的解開你的褲子，悄悄的脫掉你的内褲，柔柔我吻著你的面額，對你說：...寶貝，換個姿勢。」最後一句為「媽媽給你換條尿片！乖！」，而「自從認識了你〜我就已經深深愛上了你！你那陣陣的幽香，時刻蕩漾在腦海，你那火辣的激情時刻在我唇邊回味！」，最後一句為「多謝你.....肯德基香辣雞翅」、另「還記得那個夜晚嗎?我們面對而坐，悄悄的一句話沒說，你瘋狂的摸，我瘋狂的摸，就這樣摸了很久，突然你大叫一聲：啊...。」，最後一句為「清一色，胡啦！」，包含最後一則的「打到骨折」訊息，每則最後皆有加入幽默詼諧意涵的句子，而玩笑尺度本就有主觀認知差異，認定鄭男並無對周女性騷擾，判周女敗訴。