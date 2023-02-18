公文送抵靈堂！龍舟天菜「入選亞運培訓隊」　母淚：最好的禮物

▲亞運金牌國手陳俞安相當陽光帥氣，有「龍舟天菜」之稱。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

曾獲龍舟隊亞運金牌、有「龍舟天菜」之稱的陳俞安(28歲)16日騎車因不明原因衝破圍籬，連人帶車墜入14米深的施工坑洞中殞命。陳俞安生前曾參加「2022第19屆亞洲運動會」男子龍舟培訓隊選拔，雖已獲入選，但遲遲未收到通知。昨(17日)中華民國龍舟協會也派人將入選通知送抵靈堂，陳母也說，「這是送給兒子最好的禮物。」

警方調查，陳俞安16日清晨5點騎車外出，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。由於當時天色尚早，第一時間未有人發現，直到包商工人來上班，才驚覺有人墜入坑中，急忙報警處理。但陳俞安被吊掛到路面時，已是5小時後，他早已沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治死亡。

陳俞安生前對龍舟、輕艇運動相當熱衷，更參加「2022第19屆亞洲運動會」男子龍舟培訓隊選拔並獲得入選，但遲遲未收到通知公文。在陳俞安身故後，中華民國龍舟協會昨傍晚特地派人將公文送到靈堂，通知陳俞安「祢選上了！」陳媽媽也難過地說，兒子入選亞運龍舟培訓選手，這張公文就是送給祂最好的禮物，「希望祂在天上看得到！」

▲中華民國龍舟協會昨傍晚將入選公文送抵靈堂。（圖／陳媽媽提供）

▼陳俞安十分優秀，曾在亞運摘下2金1銀。（圖／記者沈繼昌攝）