國道輾鐵塊底盤被射穿...油箱也破洞　無辜駕駛慘噴7萬　

記者唐詠絮／彰化報導

驚險！彰化一名葉姓民眾日前行經國道一號南下225公里，北斗快到西螺路段，突然車子底盤突然發出「碰」的聲音，一驚好像壓到什麼異物，隨即將車開到路肩察看，發現是一個疑似拖吊車用來固定的鐵塊，直接插進他的車子底盤造成油箱破裂，維修費7萬元，已經報警處理，希望找到掉落鐵塊的車主負責。

▲民眾行駛國道時，車子底盤竟被鐵塊插破，差點釀成意外。（圖／國道警方提供）

▲▼無辜民眾車子底盤及零件被鐵塊砸壞。（圖／國道警方提供）

葉姓男子至今仍驚魂未定，他說，當時他正在開車，車的底盤忽然傳來碰的一聲，車子也震了一大下，前車頭整個跳起來，簡直嚇了一大跳，還好當時車速不快，要不然恐怕會釀成翻車意外，前面的車急閃，但他就閃不過直接撞上，也因此造成車子底盤受損嚴重。

葉男說，拖吊車業者說，有可能是用來升高的鐵塊，也有可能是資源回收車固定的鐵塊，雖然已經報警；但這筆維修費7萬，希望可以盡速找到遺失這塊鐵塊的主人。

國道第三公路警察大隊表示，案件發生於1月30日19時20分夜間北斗西螺路段，目前已調閱CCTV、ETC門架影像等資料積極調查中，如經追查到掉落之車輛，將立即通知當事人到場說明，並依據其違規情節予以舉發交通違規或是依刑法公共危險罪移送。

員林分隊分隊長廖志偉指出，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，處汽車駕駛人3千元以上18,000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

廖志偉呼籲用路人，裝載貨物請勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當；載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側。