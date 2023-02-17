農曆二月運勢出爐！屬狗愛情一片晴朗、「這生肖」中獎率高

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農曆二月運勢出爐！屬狗愛情一片晴朗、屬羊中獎率高

▲春天,美女,正妹,大自然,女生,女子,悲傷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲癸卯兔年的農曆二月即將到來，十二生肖運勢也隨之輪轉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

國曆2023年2月20日至3月21日，是癸卯兔年的農曆二月，又稱為「花月」，象徵春回大地、百花爭艷；與此同時，十二生肖運勢也隨之輪轉，《科技紫微網》分別整理出愛情、學/事業、財富的好運指數，快來看看誰將成為這個月的「勝利組」！

生肖鼠

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愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：本月的戀愛運勢走低，想要發展新戀情的機會很小。但是不要灰心，不妨多跟朋友們聯絡感情，保持友情的溫度，要知道很多戀情就是從友情開始的。

有伴侶：情緒顯得有些暴躁，戀人做事若不能如你所願，你便易失去耐性，大發雷霆。情人不是你的出氣筒，多想想對方的感受，別隨意糟蹋他對你的感情。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：一切有秩序的往前運行，沒有大喜大悲，倒多了份清閒自在。但是你仍然不可掉以輕心，競爭無處不在，若想要升職加薪，得自行加足馬力，向前奔跑。

學業運分析：不要整天埋在課本堆裡，有時間應該多關注一下時事政治。課本知識當然重要，但培養全面發展的心智更為重要。多瞭解社會現狀，或許會讓你更瞭解生活，更明白自己將來要如何發展。

財富運指數：★★☆☆☆

花錢的動力遠比賺錢的動力大，外出時對賣場中各式各樣的物品都興致勃勃，在家也會不小心就轉到電視購物頻道消費起來。生財有道，散財亦要有道，才能無後顧之憂。

生肖牛

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身者的身邊會有不錯的人選出現，用心去感受，並把握住機會，你就有機會展開一段新的戀情。千萬不要因為膽怯，喪失難得的機會。

有伴侶：本月有伴者的戀情發展平順，感情逐漸加溫。不妨到雙方初識地方重溫舊情，定會別有一番情趣。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：手上的工作能照進度完成，還算輕鬆。下半月的案件和工作會逐漸增多，壓力加大，不過會有異性貴人從旁協助，讓工作更加順利。

學業運分析：本月學業發展平穩，主要的收穫會落在人際交往方面。你開始學會站在他人的角度思考事情，變得更容易理解和包容他人，因此很受同學歡迎，人氣很高。本月下旬要多投注心力在學習上，不可鬆懈。

財富運指數：★★★★★

投資標的這個月會有實際的回報，存款帳戶裡可觀的進帳讓你心花怒放。但是可不要將其揮霍一空，留一些用在下一次投資吧！

生肖虎

愛情運指數：★★★★★

單身者：本月你將吸引不少異性的注意，他們很享受和你在一起時的輕鬆感，甚至其中會有人愛上和你共度的感覺。這是你開展戀情的好時機。

有伴侶：本月你的愛情運勢強盛，彼此能夠坦誠相待、互相包容對方的缺點，相處得十分融洽。戀愛中人不妨多拜訪對方父母，讓關係早日確定下來。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：上半月你有些散漫，工作品質粗糙，上司對你的工作評價也不高。下半月逐漸收心振作，偶爾還會出現超前完成工作的情況。

學業運分析：積極參加課外活動是好事，但是沉迷於各類活動而忽略課業則是錯誤的。做事要分清主次，你目前主要的工作就是學習，課外活動應在學習之外的時間進行，別因為貪玩而耽誤了學業。

財富運指數：★★★★☆

財運順遂，投資者雖有可能發生錢財周轉困難，但貴人運旺盛，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助！

生肖兔

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身不丟臉，沒有必要覺得自己是怪人。不妨敞開心胸，親近周圍的朋友，融入周圍的環境，才有更多的機會認識更多的人，也才能遇到你喜歡的那個他。

有伴侶：戀人間潛在的不合問題，有可能在這個月火山爆發。儘管你小心翼翼，避開衝突，但這個問題實在很難避免爆炸。如果彼此心中有愛，就不要輕言放棄。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：工作狀況還算穩定，由於注重細節，案件的結果很完美，但在完工速度上卻缺乏優勢。若能下意識催促自己提高速度，工作效率就會提升不少。

學業運分析：本月裡，自信的態度為你加分不少，表現可圈可點，成為同學們爭相模仿的對象。然而要注意，自信過度就成為自負，所以請控制好自信的尺度，不要成為大家避而遠之的自負者。

財富運指數：★★★★☆

本月有偏財運，會有意外的錢財收穫，可嘗試娛樂方面的投資，效果會不錯。但要注意瞭解市場行情和成本控制，且不宜涉足不熟悉的領域。

生肖龍

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者不要太快投入新的戀情，眼下變數很大，一旦受到挫折，你很難從消極的情緒中走出來，很有可能影響你的下一段戀情。此時適合靜觀其變。

有伴侶：本月你在感情世界中容易因為小事動怒，常常看對方不順眼。此時不妨保持一些距離，給雙方留點空間，避免衝突。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：面對激烈的競爭，你在工作上受到的壓迫感明顯增強。與其跟對手拼死拼活，兩敗俱傷，不如以不爭之心態對抗挑釁者，壓力自會消除。

學業運分析：雖然你努力學習，仍無法達到預期的目標，這種落差會讓你有些挫折，學習的動力也隨之下降。花在學習上的功夫不會那麼快出現效果，要下決心堅持下去，時間久了你就會看到回報。

財富運指數：★★☆☆☆

財運暗淡，守成為主，對錢財不可強求。本月你對金錢的敏銳度較弱，不宜做出重大的投資決策。換個角度想想，不虧錢就是賺錢。

生肖蛇

愛情運指數：★★★★★

單身者：單身者能將自己的優點很聰明的展現出來，吸引不少異性的注意。這時候你只需要細心觀察，就能從他們的言行舉止中捕捉愛的訊息。

有伴侶：本月戀情發展進入黃金期，此時雙方只要理性、冷靜，愛情上的小不如意並不會影響感情。若你能在細節上更體貼關懷戀人，對方會感到溫暖窩心，就會對你更加信任和依賴。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：本月心靈抗壓力低落，較喜歡尋求依靠、保護，因此處理事情時很容易輕信別人，小心會遭人暗算、成為替罪羔羊。最好多觀察與思考，做事時盡量獨立完成。

學業運分析：本月學習動力不足，三天打漁兩天曬網，看到成績下滑就衝刺一下，一旦成績稍有回升又開始懶散，學習對你來說像是一種負擔。只有當你自己意識到學習的重要性，這種情況才會有所改變。

財富運指數：★★☆☆☆

本月人情世故方面的花費比較多，尤其討異性歡心的開銷占大多數。或許你該好好的思索一下，這樣的開銷需不需要，值不值得？

生肖馬

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：雖然有許多接觸異性的機會，但戀愛的機會不多，若貿然表白還易遭到拒絕喔！還是把工作做好比較重要。

有伴侶：你本月顯得有些任性，愛耍小脾氣。偶爾為之，能增加情侶間的情趣，但若過於任性，無理取鬧，將會面臨耗盡對方耐性的危險。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：本月在職場中表現魄力十足，處理事情毫不拖延，說一不二。然而，對同事和對手也同樣不留情面、不留後路，易遭排擠。

學業運分析：本月自制力很強，能夠在完成作業後才開始玩樂，絲毫不用讓家長操心。遇到難題你也很少找人幫忙，總想獨立解決，有時會因此陷入苦思。別人的一點提示，或許就能讓你茅塞頓開哦，不要自己困住自己。

財富運指數：★★★★☆

本月看似財運平平，實則暗藏一些得財的玄機。以往看好的標的，若時機成熟就可以大膽投資，你若總是前怕狼後怕虎，會與大財失之交臂。

生肖羊

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身者桃花運不錯，有心儀對象應該主動出擊，會得到好的回應。若是對方令你不感興趣，你就應該及時拒絕，以免陷入不必要的感情糾葛。

有伴侶：雙方的感情日漸成熟，相處的默契也隨之提高，那種心有靈犀的感覺讓你們倍感溫暖，感情持續升溫中。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：活力十足，感覺有用不完的精力，強大的自信讓你做起事來特別順利，貴人運也因此提升，受重用的機會很高哦！

學業運分析：除了努力用功之外，學習方法也很重要！學生族本月能找到適合自己的學習方法，學習起來事半功倍。只要你用心，哪怕是娛樂時間也能學到有用的東西。

財富運指數：★★★★★

可以嘗試去買些樂透，中獎的機率頗高。但切記不要沉迷，以免玩物喪志。主業收入有所增長，這都要歸功於你平時的努力。

生肖猴

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月你不會在愛情方面投注太多的精力，所以感情進展不大。你對感情的冷漠態度或許會讓一些有意者猶豫，不知道該不該向你表白，但你可以給些小小的暗示，表明你的想法。

有伴侶：和戀人間呈現甜蜜的景象。雖然偶爾會有些烏雲浮在空中，但你們終能藉著溝通和理解，撥開雲霧見青天。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作注意力不太集中，做事途中總會稍微摸魚，導致任務常不能按自己計畫的時間完成，工作效率低落。本月可得多給自己鼓舞一下，拉回散漫的心思。

學業運分析：本月叛逆心重，喜歡跟家長老師唱反調，不按常理出牌，讓大人很頭痛。你的任性除了增加他們的負擔外，對自己沒有帶來任何好處。要知道大人們都是為你好，要懂得體諒他們的苦心。

財富運指數：★★★☆☆

求財心切，想像著怎樣才能弄到更多錢，會是你近來最大的樂趣。這一方面有利於你尋求機會，開拓局面，但另一方面，盲目自信、急於求成，也易讓你鑽入別人設好的陷阱。

生肖雞

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月會因為收到太多讚美而有些飄飄然。過度自信很容易轉為自負，讓周圍的朋友對你敬而遠之。千萬別等到周圍的朋友都走光了，才發現自己身處孤島哦。

有伴侶：最近能重新點燃熱情，你出乎對方意料的殷勤之舉，讓他大受感動，兩人的感情增溫不少。要知道，有時意外的驚喜，會激起不小的波瀾哦。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：偶爾會要處理一些對你來說是零經驗的事務，難免令你有些緊張。其實不用把事情想得太複雜，保持平常心，就能夠處理好。

學業運分析：本月會遇到一些從未碰過的難題，如果你的信心和動力不足，就會在這些困難面前屈服。可請教老師和同學，從他們那裡獲得新的知識和方法，這樣不但能增強你的實力，還能增加信心。

財富運指數：★★★★★

長期投資案的報酬率增長幅度非常大，應看準時機，適時脫手。經商者能夠找到新的商機，只要大膽果斷行動，就能一擊中的。

生肖狗

愛情運指數：★★★★★

單身者：近在咫尺的幸福終於被你看到了！雖然繞了那麼大的圈子，有些費時，但找到愛戀的好心情可不會受影響，盡情享受愛與被愛的喜悅吧。

有伴侶：本月愛情的天空一片晴朗，不管是已婚者或是戀愛中的情侶，都過得逍遙自在，形勢大好，沒有內患，更沒有外患，愛情甜蜜得令人羡慕。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：競爭心強，過度主觀，對同事的做事方式易產生不滿情緒，小心因而影響工作。不妨多採取獨立作業，減少與他人的衝突。

學業運分析：學習上會遇到一些小麻煩，要讓自己保持正念、不逃避，一個人無法處理時還可以請教老師和家長，只要堅持下去就會有好的結果。利用困難來磨練自己，也是一種很好的成長機會。

財富運指數：★☆☆☆☆

在小地方節省，只能省下一些零頭，並不能真正減少開支。該減少的其實是休閒娛樂消費，還需戒掉一些不好的習慣，特別是賭博。

生肖豬

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月單身族發生一見鍾情的機率升高。但若要真正確立一段關係，還是相處、觀察一段時間，好好瞭解對方，否則這樣的戀情問題多多。

有伴侶：本月你很樂意和戀人分享心事，雖然有時候也會把壞情緒發洩到對方身上，但大多時候都能夠得到對方的諒解，讓你十分感動。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：本月中下旬在工作上會遇到一些麻煩事，應及時向上司或同事求助，儘快走出困境。不要因為羞於開口，而獨自一人承受重壓。

學業運分析：本月注意力不集中，學習效率受影響，雖然花了很多時間唸書，卻收不到太多成效，因為時間都被你浪費在胡思亂想上了。與其做些無用之功，不如集中心思好好學習。

財富運指數：★★★☆☆

日常開支基本是平衡的，沒有太大的起伏，只不過人情往來難以避免。你完全可以把這些人情支出視為投資，等待將來的可觀收益。

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