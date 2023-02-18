起底豆哥背景！　一句「小芸有空嗎」讓陳宗彥陷召妓疑雲

記者黃翊婷／綜合報導

行政院發言人陳宗彥昨日（17日）被踢爆過去任職台南市府期間曾多次「不當接受業者性招待」，他下午召開記者會痛斥報導是對其人格的抹滅，晚間隨即宣布請辭。而隨著「小芸有空嗎」的LINE對話截圖曝光，酒店業者「豆哥」王孝瑋的背景也跟著被揭露。

▲陳宗彥17日晚間宣布請辭行政院發言人。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨立委陳琬惠17日踢爆行政院發言人陳宗彥疑常態性召妓，並曝光酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖，對談的部分內容中顯示，豆哥與陳宗彥談論視聽歌唱場所變更案時，陳卻突然問出一句，「小芸有空嗎？」陳琬惠質問陳宗彥有無幫忙酒店業者喬事及召妓，並酸諷，「還記不記得『小芸』？」

▲「小芸有空嗎」的對話截圖。（圖／陳琬惠辦公室提供）

對此，陳宗彥17日下午立即召開記者會，強調相關報導內容未經查證，是對其人格的抹滅，但他在記者會上並未接受媒體提問，反留下更多疑點，晚間隨即傳出他請辭發言人一職。陳宗彥表示，由於新內閣剛成立，有許多重要政策待推動，不該因個人所涉過去事件而受到影響，所以向行政院長陳建仁提出辭呈，關於個人清白，他會自行面對與處理。

▲陳宗彥的臉書貼文與遭爆料的對話有巧合之處。（合成圖／陳琬惠辦公室、陳宗彥臉書）

而陳宗彥上任僅18天就請辭，引發各界議論。行政院祕書長李孟諺17日晚間表示，陳建仁感謝陳宗彥在這段時間以來的協助與承擔，予以准辭，並指定政務委員羅秉成回鍋暫代發言人一職。

至於「豆哥」王孝瑋到底是誰，根據《聯合新聞網》報導，地方人士透露，豆哥是酒店老闆特助，負責打理黑白兩道的事情，台南天上人間、皇龍、康樂隊3大酒店過去有很多股東，經常換來換去，如今皇龍、康樂隊都消失了，就連天上人間也因為受到新冠疫情影響改名重新營運，酒店早已改朝換代，很多新進幹部也沒有聽說過豆哥這號人物。