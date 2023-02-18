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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「小芸有空嗎」陳宗彥政治路起底！　13年前被延攬以賴為尊

記者黃翊婷／綜合報導

行政院發言人陳宗彥被踢爆11年前疑似多次接受業者性招待，隨即在17日晚間請辭。陳宗彥過去擔任台南市民政局局長時，力推廟會遶境不能沿途放鞭炮，後來還擔任過內政部政務次長、中央流行疫情指揮中心副指揮官，可以說是一路跟著副總統賴清德的子弟兵，如今卻陷入召妓疑雲，賴清德後續會怎麼處理，引發政壇人士議論。

▲▼民眾黨立委陳琬惠踢爆政院發言人陳宗彥「疑似常態性召妓」。（圖／陳琬惠辦公室提供）

▲陳琬惠公布陳宗彥與酒店業者的對話截圖。（圖／陳琬惠辦公室提供）

民眾黨立委陳琬惠17日踢爆陳宗彥疑似常態性召妓，還在談論視聽歌唱場所變更案時，突然向酒店業者「豆哥」王孝瑋問出一句，「小芸有空嗎？」陳琬惠表示，陳宗彥在擔任台南市新聞及國際關係處處長時，多次透過同一組手機號碼聯繫豆哥，包含到店內消費、帶小姐出場等等，究竟陳有無幫忙酒店業者喬事及召妓，希望相關單位能展開調查。

對此，陳宗彥17日下午召開記者會反駁，同日晚間卻向行政院長陳建仁請辭。行政院祕書長李孟諺表示，陳宗彥認為個人過去所涉事件雖已對外澄清，但仍造成行政團隊的困擾，為了不影響政務推動，已在17日晚間向陳建仁請辭，陳建仁予以准辭，並指定政務委員羅秉成暫時代理發言人一職。

▲▼賴清德、陳宗彥。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

▲賴清德（左）與陳宗彥（右）。（圖／翻攝自陳宗彥臉書）

回顧陳宗彥的政治生涯，他來自台南教育界家庭，是逢甲大學都市計畫研究所碩士，1998年參選台中縣議員失利，後來當過台中大里市公所機要祕書、台灣省政府主席室參議兼發言人、開拓省政研究室副主任、花蓮縣政府發言人等職務，並於2005年當選台南市議員，接著在2010年賴清德當選台南市長之後，被延攬進入市府團隊，先後擔任過民政局局長、新聞及國際關係處處長，新冠疫情期間則被指派為中央流行疫情指揮中心副指揮官。

此外，陳宗彥在擔任台南市民政局局長時，曾力推廟會優質化政策，要求各宮廟遶境時不能沿途放鞭炮，早上和晚上10點之後也不能放鞭炮，獲得許多市民支持。政策推動後，台南市環保局還曾對違規廟宇開出16張罰單，罰款6.5萬元。

根據《聯合新聞網》報導，台南政壇人士透露，陳宗彥一路跟著賴清德，被視為是賴的嫡系子弟兵，對賴的指令使命必達、以賴為尊，有時確實容易得罪人，而且賴有「道德潔癖」，大家實在想不明白，陳怎麼敢不潔身自愛。

資深媒體人黃揚明則認為，這次的事件目標其實不是陳宗彥，而是賴清德，從監聽譯文、對話截圖等相關證物流出，手機門號還一樣，就可以知道這槍是有備而來，而且早在農曆年前就有傳聞賴系子弟兵的助理遭檢調約談，後來查無實據無保請回，當時賴剛上任民進黨主席，如今陳陷入接受性招待疑雲，賴還是得提防，畢竟「明槍易躲暗箭難防」。

 
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