侯友宜赴中和廣濟宮、福和宮參拜　祈願新北永續發展百業興盛

▲新北市長侯友宜赴中和廣濟宮參拜祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（17日）前往中和地方信仰中心財團法人新北市中和廣濟宮、福和宮參拜祈福，並向開漳聖王、神農大帝祈求庇佑新北百業興盛、五穀豐收、市民平安康樂，遠離疫情與災厄。侯友宜表示，中和廣濟宮及福和宮每年捐助超過百萬元清寒獎助學金，感謝善行不遺餘力。

侯友宜表示，感念新北市各寺廟守護與支持市政、長年造福及服務市民，新北在地公益事業蓬勃發展，都有宗教團體積極投入與奉獻的身影，中和廣濟宮及福和宮每年捐助超過百萬元清寒獎助學金、辦理歲末寒冬送暖關懷獨居老人、支援急難救助等公益慈善不遺餘力。

▲侯友宜赴中和福和宮參拜祈福。

中和廣濟宮、福和宮董事長游炎川表示，開漳聖王是唐代開漳平閩的大將軍、也是首位引進經濟作物至當地種植，及引用當時先進耕作技術改善在地百姓生活的大功臣，而神農大帝尊稱為「藥王」、「五穀王」、「五穀先帝」、「神農大帝」，為傳說中的農業和醫藥發明者、守護神，中和廣濟宮及福和宮秉持開漳聖王及神農大帝濟世愛民精神，與市府一同守護鄉里。

民政局長柯慶忠指出，中和廣濟宮創建於清雍正年間，廟體建築為漳派木作大師陳應彬作品，並保有清治時期單龍盤旋八角柱；中和福和宮則創建於清朝乾隆期間，廟體建築雕梁畫棟、古色古香，與中和廣濟宮均是在地極具代表性超過至少250年以上的老廟，香火鼎盛、遠近馳名。

▲侯友宜赴與議員、里長一同合照。

特別值得一提，廣濟宮內奉祀有五尊媽祖，稱為「五港媽祖」，分別請自彰化南瑤宮、鹿港天后宮、溪北六興宮、新港奉天宮以及北港朝天宮，每年農曆十二月初六須送媽祖回娘家謁祖，至次年正月廿五、廿六日再至五地恭請媽祖聖駕至中和供奉，已有百餘年傳統。16日逢年度迎奉媽祖回鑾，450名信眾陪著五港媽祖自中和路、安和路口遶境回到廣濟宮入廟安座，沿途許多住戶及店家擺設香案迎接，感謝媽祖蒞臨賜福。

▲侯友宜參拜中和廣濟宮、福和宮與民眾互動。