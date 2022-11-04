嘉義1日驚爆5宗現金賄選案　1候選人1樁腳遭聲押

▲嘉義地檢署3日執行數起賄選案件之傳喚、搜索行動 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署3日對於嘉義縣市執行數起賄選案件之傳喚、搜索行動，執行查察賄選業務，整合轄內檢、警、調全力偵辦不法，迄今業已起訴3案件共8人，聲押獲准6人，交保15人。

嘉義地檢署檢察官江炳勳指揮嘉義市政府警察局刑事警察大隊、第二分局，偵辦嘉義市某里長陳姓候選人陳涉嫌於111年9月間，以每票新台幣（下同）1,000元向選民現金買票尋求支持案，經查賄團隊執行搜索、傳喚、訊問後，認為陳男涉犯公職人員選舉罷免法（下稱選罷法）投票行賄罪，犯嫌重大，有滅證勾串之虞，於昨（3）日深夜，向臺灣嘉義地方法院（下稱嘉義地院）聲請羈押禁見陳姓候選人獲准，另到案選民13人均請回。

檢察官張建強、吳心嵐指揮法務部調查局嘉義市調查站、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、第一分局，偵辦嘉義市李姓議員候選人樁腳林吳女士涉及以每票1,000元向選民現金買票，要求支持李姓市議員候選人案，經查賄團隊傳喚、訊問後，認為林吳女涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，惟無羈押之必要，以5萬元交保，另到案者8人均請回。

檢察官柯文綾指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警察局刑事警察大隊、中埔分局，偵辦嘉義縣某議員候選人之賴、王姓樁腳共同涉嫌以每票1,000元向選民現金買票案，經查賄團隊執行搜索、傳喚、訊問後，認為賴、王兩人均涉犯選罷法之投票行賄罪，犯嫌重大，但無羈押必要，各以5萬元交保，到案選民8人均請回。

檢察官簡靜玉指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警察局刑事警察大隊，偵辦嘉義縣朴子市某里長候選人之樁腳侯○○涉及以每票3,000元向選民現金買票案，經查賄團隊搜索、傳喚、訊問後，認為侯○○涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，惟無羈押之必要，以8萬元交保，到案選民5人均請回。

本署檢察官邱朝智指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警察局刑事警察大隊、民雄分局及移民署嘉義縣專勤隊，偵辦嘉義縣新港鄉某村長候選人之洪姓樁腳涉嫌以每票2,000元代價向選民現金買票，要求支持某特定村長候選人案，經查賄團隊執行搜索、傳喚、訊問後，認為洪涉犯選罷法投票行賄罪，犯嫌重大，有滅證勾串之虞，於昨（3）日晚上，向嘉義地院聲請羈押禁見，惟經法院訊問後認為無羈押之必要，裁定6萬元交保，另到案選民11人均請回。

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