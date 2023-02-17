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模仿耶穌「禁食40天」　非洲牧師25天後器官衰竭喪命

（示意圖／pixabay）

▲巴拉賈禁食25天後，因急性貧血和器官衰竭死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

非洲東南沿海國家莫三比克（República de Moçambique）一位名叫巴拉賈 （FranciscoBarajah）的39歲牧師，為了仿效聖經中記載的「耶穌40天斷食神蹟」，而在禁食25天後，於當地時間15日因急性貧血和器官衰竭死亡。

BBC的報導，創立「天主聖三福音教會」（Santa TrindadeEvangelical Church）的牧師巴拉賈於15日在莫三比克第4大城貝拉（Beira）的一家醫院逝世。

巴拉賈生前的健康狀況十分危急，在經歷了25天只喝水不吃東西的禁食後，他的體重已迅速下降到無法站立的地步，於是他在親屬和信徒的幫助下被緊急送醫。醫師隨後為巴拉賈灌入流質食物，但為時已晚，巴拉賈最後還是因急性貧血和器官衰竭而亡。

報導稱，巴拉賈是莫三比克中部馬尼卡省（Província de Manica）梅西卡鎮的一名法語牧師，該鎮與內陸國家辛巴威（Republic of Zimbabwe）接壤。

「天主聖三福音教會」的成員表示，牧師和信徒的禁食活動很常見，尤其是傳統的基督徒認為暴食屬於7宗罪之一，因此會以數天的禁食來懺悔，但時間不會那麼長。

對此，巴拉賈的弟弟馬奎斯（Marques Manuel Barajah）則對醫院的診斷提出質疑，「事實上，我哥哥患有低血壓症狀。」

報導指出，這並非第一起因仿效「耶穌40天斷食神蹟」而死亡的案例。2015年，辛巴威一名男子也是在禁食30天後死亡。2006年，則有一名英國驗屍官在倫敦發現一位婦女在進行類似的禁食活動中死亡。

耶穌斷食40天的故事最早出現在《新約聖經》第一部份《四福音書》的第一卷書《馬太福音》，而耶穌在這40天中就是只喝水不吃東西，於是有人將其稱為「標準禁食」。

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