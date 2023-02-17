波蘭正妹來台「天天以淚洗面」！親吐背後原因　家人不捨勸回家

▲波蘭正妹Zosia剛來到台灣天天以淚洗面。（圖／擷取自Instagram／zosiapiatek）

圖文／CTWANT

為了追求夢想，不少人會選擇出國深造，離開父母的羽翼與熟悉環境，勢必得經過一段痛苦的適應期。來台求學的波蘭正妹Zosia，希望未來能成為一名律師，為此她特地赴台學中文，且剛好男友也是台灣人，怎料出發前夕2人竟分手了，孤身一人的她來台後天天以淚洗面，讓父母十分心疼並苦勸她回家。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（16日）發布一支最新影片，來台求學的波蘭正妹Zosia分享，她目標成為一名可以在全球市場工作的律師，認為若是能學會中文，未來將獲得更多的工作機會，當時她剛好與一名台灣男生交往，因此讓她更想來台就讀，「但遺憾的是，我跟男友分手了，我也申請不到任何獎學金。」

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▲Zosia如今已適應台灣的生活與環境。（圖／擷取自YouTube／不要鬧工作室）

Zosia表示，她共申請了3次獎學金，但還是無法順利通過，由於過去祖父母不願支持兒女追夢，反而造就父母十分贊成她去完成自己的理想，「他們要我寧願把目標拉高並失敗，也不要把目標降低而輕易達標」，最後在父母的金援下，她得以順利出國唸書。

Zosia坦言，剛來台灣的前幾個禮拜讓她十分痛苦，因為這是她第一次離開父母，同時失去男友的陪伴，獨自一人來到陌生的環境，「我沒有朋友，不知道哪裡可以去、哪裡找東西吃，所以我每天以淚洗面」，家人發現後也紛紛苦勸她回波蘭，但她仍不甘心如此輕易地放棄她的夢想。

如今Zosia來台已經6個月，也慢慢適應了台灣的環境與生活，「我非常喜歡這裡的人和天氣，台灣讓我看見各種機會，我終於不再是個愛哭鬼了，我想我爸媽現在對我選台灣也放心多了。」

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