西班牙通過「跨性別法案」　16歲公民即可「自由變更身分證性別」



▲西班牙平等部部長孟蒂羅（Irene Montero）支持這項立法。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

西班牙國會於當地時間16日投票通過一項跨性別法案，允許所有年滿16歲者在只須聲明的情況下，即可變更身分證上登記的性別。不過，類似措施先前已在其他歐洲國家引起極大爭議。

據西班牙《世界報》（El Mundo）的報導，西班牙國會以191票贊成、60票反對及91票棄權通過跨性別法案，意味著該國將承認所謂的「性別自決」，即一位16歲公民，無須像以往一樣出示醫學報告證明自己有「性別不安」（genderdysphoria），並進行2年的荷爾蒙治療，僅靠聲明即可在其國民身份證（DNI）上變更性別。

此外，新法還規定，14至15歲公民在雙親或法律監護人的同意下，也可申請變更身分證上的性別。12至13歲者則須獲得法官的同意。未滿12歲的跨性別兒童則可以改名，並要求學校根據其性別認同予以對待，但他們尚未合法地改變性別。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該跨性別法案是西班牙平等部推動的旗艦法案，部長由激進左翼政黨「我們可以」（Podemos）代表出任，這個黨是社會黨領導的聯合政府當中較小盟黨。

西班牙平等部部長孟蒂羅（Irene Montero）在法案表決前告訴國會議員：「這是本屆國會最重要法案之一，我們已向前跨出巨大一步。這項法案承認跨性別人士自我決定性別的權利，讓他們不再被視為病態。跨性別者不是病人，他們就是一般人。」

不過，西班牙極右翼政黨「呼聲」（Vox）、保守主義政黨「人民黨」（Partido Popular）皆痛批此法「混淆了權利與慾望，是跨性別的破碎化，將導致變更為女性的生理男性人數暴增，並給兒童和青少年帶來痛苦和折磨。」此外，女權主義者也呼籲孟蒂羅部長辭職，並高喊著「女權不可出售」。

報導稱，丹麥在2014年成為這類立法的先驅，但部分已實施類似跨性別法案的歐洲國家近幾年卻逆轉了此類立法。其中，瑞典與芬蘭已重新祭出限制，英國國會1月也封殺了蘇格蘭一項類似西班牙的跨性別權利法案。

延伸閱讀

▸ 男友情人節送花…上面竟有「一口濃痰」 背後真相曝光她氣炸：沒得談了

▸ 桃園驚見「違建空橋」天天偽出國 網一看傻眼：蓋14年了

▸ 球星暗巷尋刺激7秒片瘋傳「女主角是好友老婆」 正宮揭2人超慘下場