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近視會遺傳！1歲男嬰竟雙眼600度　醫示警：恐引起4種併發症

「高度近視」恐引起4種併發症。（示意圖／宋岱融攝）

▲近視問題除了遺傳外，環境更是影響的重要因素之一。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近視真的會遺傳？大陸一名慕姓女子在兒子1歲時帶他做視力檢查，結果竟發現男嬰的雙眼近視度數高達600度和650度，一問之下才知道，她和老公都是600度左右的高度近視患者，醫師研判該名嬰兒攜帶父母的病理性近視基因。對此，醫師也示警，高度近視可能會導致眼肌協調異常、眼球向後擴張、視網膜變薄及萎縮變性，並從而引發青光眼、白內障、黃斑部病變、視網膜剝離等眼疾。

綜合《山海視頻》《生命時報》的報導，一般認為，超過600度就是高度近視（兒童為400度）。而在大陸河南鄭州，有名嬰兒竟然才1歲就被診斷出600度和650度的近視度數，等於出生沒多久就已是高度近視患者，讓醫生研判孩子可能遺傳了父母的近視基因。

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而在男嬰佩戴眼鏡之後，慕女士也進行了一系列的防控措施，但不幸的是，10個月後兒子再做檢查，左眼眼軸竟然還是增長了1.16毫米，意味著度數至少又增長100度。

醫師也示警高度近視患者，只要近視度數每增加100度，眼軸長度大概增加0.37毫米。眼軸越長，眼部肌肉及眼底的視網膜所受到的牽拉就越大，更可能出現眼肌協調異常、眼球向後擴張、視網膜變薄及萎縮變性，並大幅增加罹患白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變的機率，即使做了近視雷射手術，風險都還是存在。

需要強調的是，並非只有高度近視才會引發這些眼疾，而是各種程度的近視都可能引發，只是風險會隨著近視程度的加深而增大。

雖然很多人認為成年之後，近視的度數就不會再增加，其實只是度數增加的速度比較緩慢而已。所以就輕忽了「近視」其實是一個非常嚴重的疾病，代表眼睛已經漸漸失去原本的功能，步入「老化」階段。

而且近視造成的傷害不是透過戴眼鏡、雷射手術就可以解決的，所以最好的方式就是「減緩近視增加的速度」，或是透過眼睛放鬆的運動、補充足夠的營養，來維持眼睛的新陳代謝。

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