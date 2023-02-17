「東引氣球」單純為氣象探測？　邱國正：我不這麼認為

▲國防部長邱國正17日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍東引地區指揮部昨發現有空飄氣球，並於靶場拾獲殘體，發現內部的儀器盒標示著簡體字「氣象儀器」。國防部長邱國正今（17日）表示，初步看外表，發現有太原、氣象等字，但國軍料敵從寬，「我不這麼就這樣子認為」，所以派一組人去研究，把細部了解後再做結論。

陸軍東引地區指揮部昨11時許，發現空中不明物體飄落，經搜索於靶場拾獲氣球殘體，球體直徑約1公尺，儀器盒上以簡體字標示「太原無線電一廠有限公司」、「GTS13型數字探空儀」及「氣象儀器」等字樣。

陸軍司令部指出，初步研判該殘體屬氣象探測儀器，已由相關部門收存，並進一步鑑處；另要求各單位加強營區巡視，持續運用情監偵手段，掌握周邊動態。

邱國正17日赴立法院列席行政院長施政報告並備詢，會前媒體詢問昨天東引出現的氣球，鑑別後是否單純為氣象偵察氣球？邱回應，昨天中午發現後，初步看外表，發現有太原、氣象等字，但國軍料敵從寬，「我不這麼就這樣子認為」，所以派一組人去研究，把細部了解後再做結論。

對於國民黨立委陳玉珍認為是海漂垃圾，應不至於上升到國安事務，邱國正表示，國軍料敵從寬，很多表象看了以後不會下定論，經研擬會再做答案。至於會否用飛彈擊落氣球？邱國正說，國軍料敵從寬。

另外，有關馬祖海底纜線斷裂是否影響戰備？邱國正表示，海纜只是國防部跟馬祖的通聯方式之一，其他還有無線電、微波等，國軍不會只靠單一某樣；目前的確影響到直接通聯，但還有其他補強措施，跟外離島通聯沒有問題。