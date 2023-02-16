馬祖成孤島！陸商漁船勾斷台馬海纜　綠黨團喊話夏立言：向陸抗議

▲海纜安裝作業。（圖／海能風電提供）



記者杜冠霖／台北報導

馬祖兩條海底電纜斷線至今近2週，藍營質疑政府無作為，讓馬祖民眾成為二等公民；對於馬祖電纜斷線原因，民進黨立院黨團16日回應，台馬電纜二號跟三號都斷訊，是中國商漁船造成，這已經是國安層次議題，「現在正在訪陸行程的國民黨副主席夏立言，也可提出抗議」，而相關修復需要國際海纜船，目前要排到4月，中華電信也盡力協調中。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，中國對台騷擾除飛機跟軍艦外，高空還有氣球、海底也斷海纜，都是對台灣的實質威脅，這不是偶然，雖然中國聲稱這些是商業行為，但海底電纜建置並不會那麼容易被勾到甚至勾斷，二月初，台馬二號被勾斷後、三號也被勾斷，幾乎已經是故意的行為，請中國拿出管理能力，約束這些行為，不要騷擾台灣、馬祖。

鄭運鵬指出，斷纜有幾個長期影響，海纜二號跟三號是被商船勾到，然後他們就跑到中國領海，不讓我方追究，中國長期用抽砂船改變海底地貌、地下水文，造成海床變化、讓海纜很容易斷裂，這些成本都是中華電信支付，中國從未賠償過，對馬祖國人生活很大的影響，希望中國做好管制、不要亂搞，修復部分，海纜船要排到4月，中華電信也盡力協調。

立委劉世芳表示，在金馬海域中，這些商漁船頻繁進出，究竟是從事商船運作工作還是有國安方面目的，大家心知肚明，海纜勾斷一次是不小心、但連續兩次可能就有國安上的疑慮，國安系統應該注意。

對於搶修狀況，劉世芳指出，金馬非常靠近中國大陸，海底電纜斷裂後，受到微波干擾較強，政院目前針對第四條電纜招標中，中華電信也全力搶修。

對於在野黨呼籲執政黨負全責，劉世芳呼籲，在野黨不要陷入認知作戰陷阱，好像海底電纜斷掉是台灣政府的錯，對於中國政府的刻意作為，在野黨也有很多可以溝通的對象，請轉告不要這樣做，不然對執政黨充分表現言論自由，但碰到中共就噤不作聲，不是很奇怪？

民進黨團副幹事長洪申翰表示，電纜斷裂始作俑者來自大陸，若國民黨真的很在意，副主席夏立言正在大陸訪問，應向中共表達嚴正抗議並要求補償機制，而不是表面交際、實質權益完全不顧。