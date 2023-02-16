網路塞3個月！連江縣長率眾立院抗議：漠視離島居民權益



▲2月8日台馬之間第三海纜斷訊後，馬祖地區民眾網路通訊不良炸鍋「可以沒飯吃，但是就是不能沒網路」。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／馬祖報導

自從2月8日台馬之間第三海纜斷訊後，馬祖地區民眾網路通訊大受影響，今天(16)下午，立法委員陳雪生、連江縣長王忠銘、議長張永江率領著連江縣議會全體議員，集體前來台北向中央發聲，對於中央政府及中華電信束手無策，漠視離島居民權益，表達嚴正抗議。





台馬之間第二海纜及第三海纜，分別在2月2日及2月8日斷訊，先前邀集了馬祖地區的中華電信營運處解釋後續處理狀況，但仍舊毫無進度地表示，需等候排定4月底的國際海纜船維修排程修復，如此一來，導致民眾長達近3個月時間無正常網路可使用。



中華電信表示，由於公司在馬祖當地建有微波系統做第二重備援，因此當地語音通話、政府國安與民生等電路均已切換至微波備援服務不受影響，而行動及寬頻上網及MOD等服務因微波頻寬有限，會有網路壅塞。

對此，馬祖地區的年輕人反應「可以沒飯吃，但是就是不能沒網路」，同樣地，地區業者也同樣哀鴻遍野表示「自從網路斷訊後，我們民宿業者都無法即時處理住宿作業，要前來的旅客都怨聲載道。」縱使，目前啟用了無線微波作為緊急備援，但也是緩不濟急的方案，無法落實馬祖鄉親使用的基本需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...





王忠銘縣長日前詢問中華電信，面對斷纜後續的作為，解決的方案竟是淡水─東引─南竿的「台馬第四海纜」及陽明山衛星中心設置「第三備援微波」，這些方案，都是日後才能完成的設置，完全無法解決當下的燃眉之急，如此答覆，也讓馬祖地區的民眾炸鍋，不排除召集共同來到台北街頭遊行抗議。



陳雪生立委號召地區民選首長及民意代表，前來立法院共同提出的訴求，就是希望中華電信能加緊腳步，讓海纜維修的期程能夠加速，並找出近期的解決方法，讓民眾都在上網及通話的權益，得以達到基本需求的維持。