稱東引「簡體字氣球」如海漂垃圾　陳玉珍：不至於上升到國安事務

▲陳玉珍。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍東引地區指揮部昨發現印有簡體字的空飄氣球，並於靶場拾獲殘體。對此，國民黨立委陳玉珍今（17日）受訪表示，這就像常有海漂垃圾，只是最近氣球聽起來比較敏感，應不至於上升到國安事務，倒是對馬祖來講，台馬海纜斷訊比較嚴重，「比氣球還嚴重多了」。

陸軍司令部表示，所轄東引地區指揮部昨11時許，發現空中不明物體飄落，經搜索於靶場拾獲氣球殘體，球體直徑約1公尺，儀器盒上以簡體字標示「太原無線電一廠有限公司」、「GTS13型數字探空儀」及「氣象儀器」等字樣。

陸軍司令部也指，初步研判該殘體屬氣象探測儀器，已由相關部門收存，並進一步鑑處；另要求各單位加強營區巡視，持續運用情監偵手段，掌握周邊動態。

對此，陳玉珍17日受訪表示，直徑1公尺不比美國的大，證明金門跟馬祖跟大陸距離很近，「就像常有海漂垃圾啦！只是最近氣球聽起來比較敏感」，最重要的是這氣球不一定有偵察性質，倒是兩岸要多協商。

陳玉珍說，過去對海漂垃圾，「我們跟大陸有做相關協商」，怎樣蒐集起來後，再送回大陸，給對方處理，而最近只是因為牽扯到氣球，比較敏感，應不至於上升到國安事務，倒是對馬祖來講，台馬海纜斷訊比較嚴重，也算是國安危機，「這個才是嚴重的，比氣球還嚴重多了」。