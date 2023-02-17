快訊／除了陳玉珍！66.3％挺擊落擾台「間諜氣球」　不分黨派都贊成

▲中國「間諜氣球」被擊落後，軍方在南卡海域進行打撈作業。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

中國「間諜氣球」引起國際關注，美國更大動作宣布將對6家中國大陸實體實施制裁，對此，台灣民意基金會17日發布最新民調，調查若「如果中國(中共)間諜氣球再侵入台灣領空，台灣人怎麼看？」其中，66.3％民眾贊成將其擊落、19.2％不贊成，民調中也顯示，在各黨派支持者包含中興選民中，贊成將其擊落者都遠多於不贊成者。

「間諜氣球」引起熱議，我國陸軍東引地區指揮部昨發現印有簡體字的空飄氣球，並於靶場拾獲殘體。對此，國民黨立委陳玉珍受訪表示，這就像常有海漂垃圾，只是最近氣球聽起來比較敏感，應不至於上升到國安事務，台馬海纜斷訊比較嚴重，「比氣球還嚴重多了」。但根據民調數據，有66.3％民眾贊成將其擊落、19.2％不贊成。

對於是否應擊落侵入我國領空之間諜氣球，民調中顯示，40.7%非常贊成，25.6%還算贊成，12.2%不太贊成，7%一點也 不贊成，7.1%沒意見，7.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成六民眾贊成，若中國（中共）間諜氣球再度入侵台灣的話，國軍應比照美軍將其擊落。僅19％不贊成。

台灣民意基金會分析，此項調查不僅贊成比不贊成多47個百分點，而且強烈贊成者高達41％，相當罕見。這項發現傳達了一個清楚且強烈的訊息，那就是台灣（中華民國）主權不容許任何外來挑戰乃台灣社會共識。

從年齡層看，二十歲以上公民，不分老少，每一個年齡群組都呈現一面倒贊成「未來如果中國（中共）間諜氣球再入侵台灣，國軍應比照美軍予以擊落」，但仔細看可發現，20-34歲和35歲以上的人不贊成的比例還是有一些差異。具體地講，20-24歲有31%不贊成，25-34 歲有23%不贊成， 35歲以上不贊成比例大約只有17%左右。

政黨傾向部分，不分政黨屬性，包括中性選民在內，都一面倒贊成 「未來如果中國（中共）間諜氣球再入侵台灣，國軍應比照美軍予以擊落」。民進黨支持者中，87%贊成，8.9%不贊成，國民黨支持者中，58％贊成，31%不贊成，民眾黨支持者中，70%贊成，24%不贊成，中性選民中，53%贊成，17%不贊成。

從統獨傾向看，不論是獨派、統派或現狀派，也是一面倒贊成「未來如果中國（中共）間諜氣球再入侵台灣，國軍應比照美軍予以擊落」。具體地講，獨派支持者中，83％贊成，10％不贊成，統派支持者中，54％贊成，33%不贊成，現狀派支持這中，58%贊成，28%不贊成。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委 託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年2月13-14二天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1072人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。